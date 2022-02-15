Россия и Китай намерены разделить мир на сферы влияния - Столтенберг

Россия и Китай действуют сообща - Столтенберг / Reuters

Россия и Китай общими усилиями хотят достичь того, чтобы в мире большие силы могли решать то, что малые силы не могут, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это реальность, которая оказывает влияние на нашу безопасность. Но что мы видим принципиально, так это то, что две авторитарные власти — Россия и Китай — действуют вместе. Им не нравятся правила международного порядка, они не разделяют наши ценности, свободу, демократию. Это является причиной, по которой они отрицают право суверенных демократических наций выбирать свое собственное будущее", — отметил он.

По словам Столтенберга, в НАТО отметили сближение Пекина и Москвы за последние годы, в частности - это проведение совместных учений, совместная работа на дипломатической арене.

Генсек подчеркнул, что Альянс должен реагировать на сближение России и Китая, которые, являясь авторитарными силами, отрицают право суверенных государств на самоопределение.

При этом, по словам Столтенберга, НАТО должно поддерживать диалог с Китаем, чтобы обсуждать контроль над вооружением, учитывая, что Китай сейчас быстро развивает новые ядерные возможности, ракеты дальней дальности, ультра-звуковые ракеты.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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