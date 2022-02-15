Байден выступит со срочным обращением из-за ситуации вокруг Украины

Джо Байден выступит с обращением 15 февраля / Фото Reuters

Сегодня президент США Джо Байден выступит с обращением. В частности, оно будет касаться ситуации вокруг Украины, сообщает издание CNN.

"Президент Джо Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени", - сообщил источник издания, знакомый с ситуацией.

В своем выступлении Байден повторит, что США "остаются открытыми для дипломатии высокого уровня... опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые мы и наши союзники и партнеры предложили России в последние месяцы".

При этом в Белом доме заявили, что США по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация являются наилучшим путем продвижения вперед, но они готовы к любому сценарию.