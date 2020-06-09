Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

До конца июня США и Россия могут провести переговоры по ядерным вооружениям и относительно нового соглашения между странами. Уже согласованы место и время встречи.

Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Предварительные переговоры между Вашингтоном и Москвой велись с заместителем иностранных дел России Сергеем Рябковим. Китай также приглашен на эту встречу, однако участие Пекина еще не подтверждено.

Биллингсли не сообщил никаких других деталей сделки.

Тем временем американские СМИ, в том числе и агентство Bloomberg, сообщали, что встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня в Вене. Журналисты называли несколько вариантов предварительных переговоров, передает РБК-Украина. Один из них - Штаты могут захотеть от России продлить действие договора о сокращении оборонного вооружения, если РФ "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Еще один вариант - условия будет выдвигать Россия, предлагая продлить действие договора на 5 лет. Однако эту идею в Вашингтоне уже отвергли.

Отметим, срок действия договора истекает в 2021 году в феврале.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы в рамках саммита Большой семерки провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с целью заключения новых договоренностей о применении ядерного оружия.