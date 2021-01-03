Россия ощутимо сократила добычу нефти из-за мирового кризиса

Россияне "черного золота" добыли на 8,6% меньше.
По причине мирового экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, Россия в 2020 году существенно сократила добычу нефти и газового конденсата.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, "черного золота" добыли на 8,6% меньше в сравнении с 2019 годом.
Уточняется, что всего в течение 2020 года российские компании добыли 512,68 миллиона тонн нефти и газового конденсата. Однако по итогам года ситуация была еще хуже, чем общегодовая. Так, в декабре 2020 года российские компании добыли менее 42,5 миллиона тонн, что сразу на 11% меньше, чем в декабре 2019 года.
Читайте такжеДобыча нефти будет рекордно сокращена - СМИПо официальным данным, среднесуточная добыча нефти в 2020 году составила 10,27 миллиона баррелей, а в декабре – 10,04 миллиона баррелей в сутки.
Основной причиной сокращения добычи нефти в России называют пандемию коронавируса. В частности, бизнес во многих сферах закрылся на карантин, поэтому спрос на нефть снизился. Среди причин также называют сорванное в начале марта соглашение о сокращении добычи. Тогда страны ОПЕК не смогли договориться с Россией, что привело к тому, что на рынке у нефти фактически была отрицательная цена.
Напомним, российский Минфин предлагает урезать расходы на содержание Крыма и Севастополя на 17,6 миллиардов российских рублей в 2021 и 2022 году. Россияне утверждают, что это связано с прекращением действия программы экономического развития оккупированных территорий и политикой по сбалансированию федерального бюджета.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 серьезно ударила по мировой торговле и привела к настоящей глобальной рецессии. Одной из главных проблем России он назвал катастрофический рост безработицы.
Напомним, бывший советник Путина экономист Андрей Илларионов заявлял, что Россия тратит на финансирование аннексированного Крыма и оккупированных районов Донбасса около 4 миллиардов долларов США в год.