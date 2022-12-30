Генерал-лейтенант Никифоров станет уже четвертым оккупантским генералом на этом посту. И сменит генерал-полковника Сергея Кузовлева.

Россия поменяла командующего на Луганщине и готовится к обороне Кременной - британская разведка / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и mil.ru

Генерал-лейтенант армии русских оккупантов Евгений Никифоров сейчас в процессе назначения на пост командующего Западной группой войск (ЗГВ). Такую информацию озвучили британские разведчики, сообщается на Twitter-стране Минобороны Великобритании.

Причем Никифоров станет уже четвертым оккупантским генералом на этом посту. И сменит генерал-полковника Сергея Кузовлева (он, получается, пробыл на этом посту всего три месяца).

Как отмечается в сводке британскими офицерами, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через район Чернобыля (которая кончилась катастрофой).

Далее, считают британцы, в настоящее время ЗГВ почти наверняка будет всеми силами удерживать правый фланг России (район Луганской области вокруг Кременной и Сватово). Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, то Никифорову, по задумке Кремля, достанется важная оперативная роль в конфликте.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России", −подытожили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитики Института изучения войны заявили, что как минимум с октября Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

В отчете ISW отмечается, что российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины для того, чтобы попытаться отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

При этом, по мнению аналитиков, даже если российские оккупанты пойдут в новое наступление из Беларуси, очень маловероятно, что им удастся захватить Киев.

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