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Россия пускала иранский дрон по Украине, а он взорвался на военной базе в Калуге – журналист

7 октября 2022, 14:18

Беспилотник взорвался, вероятно, над взлетно-посадочной полосой военного аэродрома вблизи поселка Шайковка.

Войска РФ беспилотник Иран
Иран в конце августа передал России свои беспилотники / Коллаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

В Калужской области России на аэродроме возле поселка Шайковка взорвался большой беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, взрыв произошел на территории воинской части. Вероятно, это был иранский дрон, который Россия запускала в сторону Украины.

Как сообщает Baza, взрыв случился на аэродроме воинской части вблизи поселка Шайковка. По предварительной информации, над взлетно-посадочной полосой взорвался габаритный беспилотник. Пострадавших нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале также написал, что взрыв произошел из-за упавшего на территорию аэродрома, дескать, "неизвестного беспилотника"

Он сказал, что дрон, мол, возможно "прилетел из-за границы".

"Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет", - пишет Шапша.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что, вероятно, на Калужском военном аэродроме упал и взорвался иранский беспилотник, которые оккупанты выпустили в сторону Украину.

"Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге", - написал Цаплиенко в Telegram-канале.

Иран поставил России ударные беспилотники

В конце августа агентство Associated Press сообщило, что Иран поставил России свои боевые беспилотники для войны против Украины. Тегеран предоставил Москве БПЛА несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона. Иранское государство на официальном уровне пытается отрицать сделку.

Позже в МИД заявили, что Украина приняла решение лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок России ударных беспилотников. Ситуация нанесла серьезный удар по отношениям двух стран. Также Киев решил существенно сократить число иранских дипломатов в украинской столице.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, дескать, "посоветовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон", которые, мол, стремятся разрушить отношения двух стран. В Киеве единственной "третьей стороной" назвали иранские беспилотники.

Смотрите видео ТСН - Россия атаковала Запорожье иранскими дронами-камикадзе

Другие новости:

Калуга Андрей Цаплиенко война России и Украины
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