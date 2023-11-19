Россия решила достать редкий самолет М-55: в разведке Британии объяснили ситуацию

Страна-оккупант Россия решила расконсервировать высотный самолет М-55 Геофизика. Они могут использовать самолет для разведки. Редкий самолет достали из-за проблем с выявлением целей. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
В сводке разведки Британии говорится о том, что Москва решила вернуться к использовании редкого самолета М-55 для усиления своих возможностей в сфере разведки.
"Существует реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии", - указано в сообщении.видео дня
Также в британской разведке подчеркнули, что М-55 будет выполнять работы в воздушном пространстве РФ – в локациях, которые россияне считают безопасными.
Что известно о планах России по применению самолета М-55
Ранее в Defence Express сообщили, что российские оккупанты расконсервировали и применили в воздушном пространстве редкий высотный самолет М-55 Геофизика. Его заметили в Московской области.
Указывалось, что под крылом М-55 специальный контейнер, который, скорое всего, содержал аппаратуру радиотехнической разведки. До этого такой контейнер фиксировали под Су-34.
Известно, что самолет М-55 создавался еще во времена СССР как высотный разведчик, предназначенный для нанесения ракетных ударов. У россиян должно быть 5 таких самолетов, они были законсервированы для того, чтобы проводить научные миссии.
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