Путин одобрил: украинцам теперь намного проще получить гражданство России

Украинцам теперь намного проще получить российское гражданство / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение получения российского гражданства, в частности, украинцам.

Гражданство РФ могут получить люди, которые постоянно живут в стране, и для этого не нужно отказываться от гражданства, которое уже есть, говорится в документе.

Для людей, которые родились в Советском Союзе или жили в его бывших республиках, но не получили их гражданство, снимаются требования об обязательном проживании в РФ на протяжении трех лет до подачи заявления для получения гражданства.

Граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, которые имеют вид на жительство в РФ, могут подать заявление на гражданство, не соблюдая сроки проживания в российском государстве.

Напомним, в июле 2019 года Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено, что паспорта России в упрощенном порядке могут получить не только жители подконтрольной боевикам части Донбасса, но и территорий, которые контролирует Киев.