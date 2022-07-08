Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - Геращенко / УНИАН и INM2855 / Flickr.com

Страна-агрессор, Российская Федерация, среди заключенных российских тюрем вербует людей на войну в Украине. Об этом заявил советник руководителя украинского МВД Дениса Монастырского Антон Геращенко.

"Новую армию Путина собираются вербовать среди 400 тысяч российских заключенных. Армия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и армией заключенных преступников", ‒ сказал он.

Как говорят русские журналисты, за Россию воюют чеченцы, который отпустили из мест заключения. Как минимум 101 человек из 953, которые добровольно отправившихся из Чечни воевать в Украину в составе русской армии, имеют криминальное прошлое или настоящее.

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Напомним, ночь с 17 на 18 апреля в поселке городского типа Зубова Поляна в Мордовии забросали "коктейлями Молотова" военкомат. В результате пожара пострадали комнаты, где хранились данные призывников.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

9 мая в российском городе Череповец сожгли очередной военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину

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