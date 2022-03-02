Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции

Над небом государства пролетело четыре самолета российских оккупантов.
Истребители Российской Федерации нарушили воздушное пространство Швеции. Над небом государства пролетело четыре самолета.
Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.
Отмечается, что два самолета Су-27 и два Су-24 пересекли воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.
Этот инцидент задокументировали шведские истребители Jas 39 Gripen. Самолеты были подняты по тревоге и сделали фотографии. Вторжение было недолгим.
После этого в ВВС сделали заявление, что силы среагировали быстро и показали полную готовность для обеспечения территориальной целостности страны и границ Швеции.
В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - отметил глава ВВС Карл-Йохан Эдстрём.
Ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине военно-техническую помощь, а также гуманитарную.
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