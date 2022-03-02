Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции

Истребители Российской Федерации нарушили воздушное пространство Швеции. Над небом государства пролетело четыре самолета.

Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

Отмечается, что два самолета Су-27 и два Су-24 пересекли воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Этот инцидент задокументировали шведские истребители Jas 39 Gripen. Самолеты были подняты по тревоге и сделали фотографии. Вторжение было недолгим.

После этого в ВВС сделали заявление, что силы среагировали быстро и показали полную готовность для обеспечения территориальной целостности страны и границ Швеции.

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В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - отметил глава ВВС Карл-Йохан Эдстрём.

Ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине военно-техническую помощь, а также гуманитарную.

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