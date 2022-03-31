Российские самолеты с ядерным оружием на борту нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ

Самолеты РФ 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции / Фото Reuters

2 марта два российских самолета нарушили воздушное пространство Швеции вблизи Готланда. По неофициальным данным, они были оснащены ядерным оружием.

Это был умышленный акт, целью которого было устрашение Швеции, передает местный телеканал TV4.

2 марта четыре самолета взлетели с российской авиабазы ​​в Калининграде. Два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Штурмовики были оснащены ядерным оружием.

Из-за войны в Украине шведские Военно-воздушные силы повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются к Готланду.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen.

В Вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что они - воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

К слову, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало вполне приемлемым для Швеции.

В свою очередь, спикер МИД России Мария Захарова пригрозила Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.

Как сообщал Главред, ранее экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец предположил, что президент страны-агрессора Владимир Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия из-за инстинкта самосохранения. Но если он все же отдаст такой приказ, то скорее всего будет ликвидирован.

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