Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

В Финляндии мужчина зверски любил украинку/ Cоцсети

В Финляндии апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции и приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Джоэла Отто Акусти Марина, который зарезал 23-летнюю студентку из Украины в учебном заведении. Об этом сообщает финское издание Yle.

Главное судебное разбирательство по делу о нападении на школу в октябре 2019 года длилось четыре дня в суде. Апелляционный суд поддержал решение окружного суда Похейс-Саво (Восточная Финляндия) по делу об убийстве в школе Куопио. Нападающий на школу, 27-летний Джоэл Марин, был приговорен к пожизненному заключению.

Событие произошло 1 октября 2019 в бизнес-колледже городка Куопио в Финляндии. Нападающий, студент школы, 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин, вошел в помещение днем. Он достал из мешка саблю и напал на учительницу. Та пыталась убежать, а ученики начали закидывать нападающего стульями. В результате парень ранил девять человек.

Больше всего досталось студентке из Украины, которая приехала в Финляндию из Харькова ‒ Анне Ладоге. Парень нанес девушке удар по горлу и она упала, а затем около 30 раз пронзил ее бездыханное тело саблей.

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Напомним, ранее итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра.

Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу ее матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.