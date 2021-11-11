УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

11 ноября 2021, 14:30

Событие произошло 1 октября 2019 в бизнес-колледже городка Куопио в Финляндии. 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин совершил зверское убийство.

В Финляндии мужчина зверски любил украинку/ Cоцсети

В Финляндии апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции и приговорил к пожизненному заключению 27-летнего Джоэла Отто Акусти Марина, который зарезал 23-летнюю студентку из Украины в учебном заведении. Об этом сообщает финское издание Yle.

Главное судебное разбирательство по делу о нападении на школу в октябре 2019 года длилось четыре дня в суде. Апелляционный суд поддержал решение окружного суда Похейс-Саво (Восточная Финляндия) по делу об убийстве в школе Куопио. Нападающий на школу, 27-летний Джоэл Марин, был приговорен к пожизненному заключению.

Событие произошло 1 октября 2019 в бизнес-колледже городка Куопио в Финляндии. Нападающий, студент школы, 25-летний финн Джоэл Отто Акусти Марин, вошел в помещение днем. Он достал из мешка саблю и напал на учительницу. Та пыталась убежать, а ученики начали закидывать нападающего стульями. В результате парень ранил девять человек.

Больше всего досталось студентке из Украины, которая приехала в Финляндию из Харькова ‒ Анне Ладоге. Парень нанес девушке удар по горлу и она упала, а затем около 30 раз пронзил ее бездыханное тело саблей.

Читайте такжеСтарый итальянец зверски убил жену-украинку

Реклама

Напомним, ранее итальянский суд вынес приговор по делу об убийстве 32-летней украинки Златы Загарюк. Виновным в жутком преступлении признали ее мужа Александра.

Суд также обязал мужа Загарюк оплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка погибшей и 60 тысяч евро – в пользу ее матери. За побег Александра подали в международный розыск. Вероятно, сейчас он находится в Украине.

viber
новости Украины убийство новости Финляндии
Сейчас вы просматриваете новость «Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минутСамая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минутВкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минут Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способыКак правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы 11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги
15:35

Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами

15:27

Заподозрил в краже, избил и приковал к столбу: в Одесской области хозяин наказал работникаВидео

15:04

65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

14:59

Владельцам евроблях предлагают "легализовать" авто: как действует нелегальная схема

14:55

Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

Реклама
14:30

Рубил саблей по горлу и колол 30 раз: в Финляндии мужчина зверски убил украинку

14:26

Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

14:17

День Достоинства и Свободы 2021: когда отмечаем и будет ли выходной

14:15

Газпром не увеличил объем поставок газа в ЕС: в ОГТСУ разоблачили наглый обман РоссииВидео

14:13

Задержан злоумышленник, который проломил череп известному музыкальному продюсеруВидео

14:01

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставкуВидео

14:00

Гороскоп на завтра 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьВидео

13:46

"С голым торсом громил оборудование": в Сеть выложили видео дебоша Саакашвили в больницеВидео

13:31

"С Путиным разговаривали": Лукашенко заявил о переброске оружия с Донбасса на границу с Польшей

13:30

Иван Яковина. Меркель отчитала Путина за мигрантовВидеоблоги

13:16

На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверятьФото

13:08

Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа

12:40

"Если подлец на улице будет унижать": Ницой хочет жестче наказывать за нарушение языкового закона

12:24

"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над КиевомВидео

12:20

Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

Реклама
12:08

"Номера светятся - можно проверить через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

11:59

В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенокВидео

11:54

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

11:53

"Пора вернуть эту землю себе": Скабеева процитировала Гребенщикова и позарилась на КиевВидео

11:37

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

11:36

Белорусские снайперы держат лагерь беженцев на границе под прицелом: ситуация накаляетсяВидео

11:29

Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19

11:19

На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

11:02

Лерос заявил, что ему вручают подозрение и хотят посадить за "фак" ЗеленскомуВидео

10:43

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

10:29

В МВД раскрыли детали спецоперации по задержанию палача "ДНР" КуликовскогоВидео

10:28

Некоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причину

10:08

Госкино запретило показ "Ржевский против Наполеона" - с Зеленским в главной роли

10:03

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

09:42

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

09:34

Конфискация авто и штрафы до 170 тысяч: в Украине завершилось льготное растаможивание "евроблях"

09:33

Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщинаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

08:48

Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступокВидео

08:37

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

Реклама
08:30

Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19Видео

08:14

Украинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

08:02

Проверку COVID-сертификатов в Украине требуют отменитьВидео

07:32

Хуже, чем в Азии и Африке: в Европе резко выросла смертность от COVID-19Видео

07:10

Атака мигрантов на Польшу и план Кремля: эксперт объяснил, почему Москва решила ударить по ЕСВидео

06:53

Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в УкраинеВидео

06:45

Смерть Полякова не была случайной: астролог раскрыл причину трагедииВидео

06:24

Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегмнение

05:47

Врач объяснил, в чем коварство легкого течения коронавирусаВидео

05:40

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять