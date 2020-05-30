Меркель отказалась от участия в саммите "большой семерки"

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7 / Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от участия в очном саммите лидеров "большой семерки" в июне.

"Федеральный канцлер благодарит президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон. Конечно, она продолжит следить за развитием ситуации с пандемией", – сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Politico.

Читайте такжеСаммита Зеленского, Путина, Меркель и Макрона не будет: Лавров назвал причинуНапомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.