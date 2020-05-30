УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Меркель отказалась от участия в саммите "большой семерки"

30 мая 2020, 07:58

На решение канцлера Германии повлияла пандемия коронавируса.

Меркель
Меркель отказалась ехать в США на саммит G7 / Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от участия в очном саммите лидеров "большой семерки" в июне.

"Федеральный канцлер благодарит президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон. Конечно, она продолжит следить за развитием ситуации с пандемией", – сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Politico.

Читайте такжеСаммита Зеленского, Путина, Меркель и Макрона не будет: Лавров назвал причинуНапомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Большая семерка Ангела Меркель новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «Меркель отказалась от участия в саммите «большой семерки»». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:58
Меркель отказалась от участия в саммите "большой семерки"
07:46
Подписание меморандума с МВФ станет началом конца Зеленского мнение
07:33
Фильмы для настоящих мужчин: ТОП-3 от Олега Кензова
07:28
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
06:51
Впереди - санкции: чем грозит Китаю отказ от автономии Гонконга мнение
06:43
Гороскоп на июнь-2020: Овны будут "на коне", а Близнецов ждет катастрофа
06:30
Порошенко уже в этом году может попрощаться с Украиной – астролог
06:01
Будет ли эффективна вакцина от COVID-19: медик рассказал всю правду
05:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 мая: выигрыш, подарок и большие трудности Видео
05:45
Почему болит голова: причины и виды боли Видео
05:00
Новая опасность: ученые нашли еще один вред для тела от курения
04:57
Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия
04:20
Атака и захват клеток: ученые сделали устрашающее открытие о COVID-19 Видео
03:57
Когда Украину снова накроет пылевой бурей – прогноз синоптика
03:33
"Кися Пися, аппетитная": внучка Боярского засветилась на развратном фото
02:40
Неожиданный прогноз на июнь: синоптик рассказала, когда в Украину придет жара Видео
02:15
Медики нашли новый продукт, который спасет сердце от болезней
01:39
"Угроза катаклизмов": названы самые катастрофические периоды июня
01:20
В МВД нашли виновного в перестрелке перевозчиков в Броварах Видео
01:05
Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять