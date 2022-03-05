Санкции дают о себе знать: в России легализуют интернет-пиратство - разблокировали рутрекер

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Пользователи Сети сообщают, что в России разблокировали один из крупнейших торрент-трекеров RuTracker.

Также сайт пропал из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. При этом заработал он далеко не у всех, часть российских пользователей все еще не могут на него зайти, пишет "Фонтанка".

В ноябре 2015 года Мосгорсуд вынес решение о "пожизненной" блокировке RuTracker. Большинство российских провайдеров заблокировали прямой доступ к сайту.

Напомним, ранее крупнейшие торговые сети России просят власти разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в ​​одни руки.

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А именно: не больше 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки не отпускают больше 10 упаковок бакалеи — макарон, риса, крупы.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против большего количества российских олигархов и их семей, в частности и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и других.