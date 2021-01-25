Санкции против России из-за Навального: в ЕС сделали неожиданное заявление

В Евросоюзе не намерены вводить санкции против России из-за Навального.
На заседании Совета Европы, 25 января, ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального.
Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Совет Европы готов реагировать и принять соответствующие меры, "если обстоятельства будут того требовать".
"Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято", - сказал он.
Боррель также анонсировал свою поездку в России в первую неделю февраля. Целью визита в Москву будет обсуждение с российскими властями всех актуальных вопросов и подготовка к дискуссии об отношениях с РФ на мартовском саммите ЕС.
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"Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в первую неделю февраля", - заявил дипломат.
При этом новый глава немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, который является потенциальным следующим канцлером Германии, призвал Россию освободить из-под ареста Алексея Навального.
"Мы (партия ХДС - ред.) поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - подчеркнул Лашет, передает издание Spiegel.
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Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
- После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.