В работе Telegram произошел сбой

Наибольшее число жалоб зафиксировано в России.
Во всем мире произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram.
Как сообщает портал Downdetector, наибольшее число жалоб на работу сервиса зафиксировано в России.
Данный сервис отслеживает жалобы на работу популярных интернет-ресурсах. По информации аналитиков, жалобы на сбои в работе также поступают из США, Германии, Украины, Канады и других стран.
Наибольшее число пользователей жаловались на проблемы с подключением (94%), остальные жалуются на то, что сообщения не отправляются. Некоторые не могут зайти в мессенджер.
Первые сообщения о сбое в работе мессенджера появились после 23 часов по киевскому времени.
Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о технических проблемах одного из ведущих банковских сервисов Приват24.
Ранее сообщалось о перебоях в работе банкоматов и терминалов Приватбанка.