В работе Telegram произошел сбой / dw.com

Во всем мире произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram.

Как сообщает портал Downdetector, наибольшее число жалоб на работу сервиса зафиксировано в России.

Данный сервис отслеживает жалобы на работу популярных интернет-ресурсах. По информации аналитиков, жалобы на сбои в работе также поступают из США, Германии, Украины, Канады и других стран.

Наибольшее число пользователей жаловались на проблемы с подключением (94%), остальные жалуются на то, что сообщения не отправляются. Некоторые не могут зайти в мессенджер.

Первые сообщения о сбое в работе мессенджера появились после 23 часов по киевскому времени.

/ Фото: скриншот с сайта Downdetector

Напомним, в четверг, 4 июня, стало известно о технических проблемах одного из ведущих банковских сервисов Приват24.

Ранее сообщалось о перебоях в работе банкоматов и терминалов Приватбанка.