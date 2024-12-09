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Семья Асада купила 20 элитных квартир в центре Москвы за $40 млн – СМИ

Виталий Кирсанов
9 декабря 2024, 16:22
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Для проведения сделок в основном использовались офшорные компании, на которые недвижимость была официально зарегистрирована.
Асад, Москва
Родственники Асада купили 20 квартир в Москва-сити / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Коротко:

  • Апартаменты регистрировались на родственников Башара Асада
  • Владельцы квартир на комментируют свои покупки

Родственники Башара Асада купили не менее 20 элитных апартаментов в Москва-Сити на общую сумму около 40 млн долларов. Недвижимость покупалась с 2013 по 2019 год через офшорные компании, подконтрольные членам семьи Асада, передает Financial Times.

Отмечается, что согласно предоставленным документам, 13 из этих объектов принадлежат двоюродному брату Асада Хафизу Махлуфу или компаниям, находящимся под его контролем. Еще две квартиры были куплены женой другого двоюродного брата Асада - Рами Махлуфа.

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Журналисты издания обнаружили, что по меньшей мере четыре помещения используются для проживания, одно из которых принадлежит близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам, кузенам Асада. В 2015 году Хафиз Махлуф также приобрел трехкомнатную квартиру в нескольких минутах езды от "Города столиц".

Для проведения сделок в основном использовались офшорные компании, на которые недвижимость была официально зарегистрирована. Компании, участвующие в этих сделках, не ответили на запросы газеты о комментариях, аналогично поступила юридическая фирма в Брюсселе, представляющая интересы членов семьи Асада. Сами родственники Асада не предоставили комментарии изданию.

Падение режима и бегство Асада из Сирии - что известно

Как сообщал Главред, 8 декабря повстанческие силы свергли режим Башара Асада в Сирии. Утром оппозиция объявила о захвате Дамаска, а Генеральный штаб Сирии призвал войска сложить оружие, фактически признав поражение.

Башар Асад покинул столицу ночью. Сообщалось, он мог сбежать в Россию через военную базу. Самолет, на борту которого, вероятно, находился Асад, исчез с радаров после потери высоты, что вызвало слухи об авиакатастрофе.

В то же время в ГУР сообщили, что Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы скрыть операцию по эвакуации Асада и его соратников. Потеря сигнала, вероятно, была связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян.

Башар Асад получил политическое убежище в России после падения его режима в Сирии. Это решение лично принял лидер РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Кто такой Башар Асад?

Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год.

Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией.

В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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