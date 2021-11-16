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Семью избитого в Париже подростка ограбили в родном селе на Закарпатье

16 ноября 2021, 18:18

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство.

Юра Крученика / Facebook

На Закарпатье семью 15-летнего Юры Крученика, которого жестоко избили в Париже, недавно ограбили.

Как сообщает Обозреватель, преступники унесли ценности на 21 тысячу евро, а полиция области уже почти четыре месяца бездействует.

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК Украины – кража в особо крупных размерах организованной группой. Следствие ведут в отделении №1 г. Иршавы.

Напомним, Юру жестоко избили в столице Франции еще 15 января. Тогда группа подростков напала на него с битами и железными прутьями. Парень возвращался из колледжа вместе с друзьями, но те успели убежать, а украинец – нет: споткнулся и упал.

В результате в больнице у него обнаружили множественные травмы конечностей, переломы ребер, ключицы, носа и черепа, также был поврежден глаз. Юра некоторое время находился в медикаментозном сне.

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Этот случай возмутил жителей французской столицы, а глава 16-го округа Парижа Френсис Шпинер даже взялся защищать украинца. Многие французы писали письма Юре, присылали открытки и желали ему выздоровления.

Полиция задержала 11 нападавших. Одну часть из них взяли под стражу, другую – под домашний арест. Сейчас продолжаются судебные заседания.

Сам Юрий пришел в себя после нападения, курс его реабилитации завершен. Парень продолжает учиться в лицее и играть в футбол. Как рассказала его тетя Ирэна, ему даже предложили тренировать маленьких спортсменов.

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Но летом с семьей Юры произошла новая беда. Они приехали в родное Закарпатье, где выходила замуж его двоюродная сестра. И пока все родственники гуляли на свадьбе, их дом в селе Белки Хустского района ограбили. Злоумышленники вынесли ценные вещи на сумму в 21 тысячу евро, а также рабочий ноутбук мамы Юры Натальи, дорогие часы, драгоценности и многое другое.

Избиение подростка в Париже – о чем сообщалось ранее:

В Париже зверски избили 14-летнего украинца по имени Юрий. Парень сейчас находится в реанимации.

В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.

Инцидент произошел еще 15 января (а 21 января 2021 года Юрию исполнилось 15 лет), сообщил один из представителей украинской общины в Париже в Facebook. По его словам, "десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов". Компания, в которой был Юрий, разбежалась – а вот ему скрыться не удалось.

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