Под Днепром мужчина избил молотком прохожего до смерти на глазах у людей

53-летнего потерпевшего с разбитой головой и в луже крови впоследствии нашли прохожие.
В Днепропетровской области в Павлограде мужчина несколько раз ударил местного жителя молотком по голове.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, пострадавший скончался в больнице.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Западнодонбасской. Там между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ударил другого молотком по голове. После чего скрылся с места преступления.
53-летнего потерпевшего с разбитой головой и в луже крови впоследствии нашли прохожие, которые вызвали на место правоохранителей. Позже стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в преступлении. им оказался 45-летний павлоградец.
"По данному факту следователем по согласованию с окружной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть") УК Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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Напомним, летом 2020 года в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.
Он ворвался к ней в купе в одних трусах, начал бить женщину и пытаться изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она стучала во все двери купе, но никто не реагировал.
Пострадавшей оказалась тележурналистка Анастасия Луговая.
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