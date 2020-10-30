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Северный поток-2 обречен на поражение - Gazeta Polska Codziennie

30 октября 2020, 20:58

Аналитик полагает, что газопровод принесет владельцам убытки.

Северный поток-2
Северный поток-2 обречен на поражение / Reuters

Россия по газопроводу хочет экспортировать в Европу не только газ, но и свои коррупционные наработки, однако санкции США делают Северный поток-2 обреченным на поражение.

Такое мнение высказала эксперт Jamestown Foundation Маргарита Асенова, пишет Gazeta Polska Codizennie.

"Россия экспортирует не только газ, но и коррупцию. Стоит только взглянуть на соглашение между фирмой из Саудовской Аравии и "Болгаргаз" о построении участка "Турецкого потока" на территории Болгарии. В конце концов, к этому проекту были привлечены компании из России. Это говорит о том, как коррупция помогает "Газпрому" заключать такие сделки и распространять коррупционные практики в других странах", - говорит аналитик.

По словам эксперта, яркий пример российской коррупции - сотрудничество Москвы с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Он каждый год получает миллион евро за участие в правлении российскими компаниями и лоббизм в пользу их проектов в Европе. Однако Асенова полагает, что эта протекция не спасет от гибели Северный поток-2.

"Поправки к закону "О противостоянии против врагов Америки с помощью санкций", которые внес Госдепартамент США, не оставляет пространства для маневра для тех, кто хотел бы помогать "Газпрому" с построением газопровода. Санкции ударят по компаниям, которые захотят заняться поддержкой, хранением оборудования и предоставлением портовых услуг для кораблей России, причастных к строительству", - пояснила она.

Читайте такжеГермания Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - ПономаревАсенова отметила, что аналогичная ситуация сложилась и с Турецким потоком. Поскольку, если этот газопровод будет запущен, он ограничит возможность стран Центральной и Восточной Европы развивать региональный рынок газа.

По словам аналитика, сейчас Газпром находится в крайне проигрышной ситуации.

"Газпром останется важным поставщиком газа, но он не будет доминировать на европейском рынке. В результате России будет нужна Европа больше, чем в Европе такой поставщик сырья", - считает Асенова.

  • Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.

  • После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.

  • Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.

  • 2 октября стало известно, что руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.

  • 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.

  • 20 октября в США разъяснили порядок применения санкции против газопровода Северный поток - 2. В частности, под санкции США попадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляют услуги судам, строящим газопровод.

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