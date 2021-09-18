Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома

Северный поток 2 / Reuters

Трубопровод Северный поток-2 может столкнуться с большими проблемами при вводе его в эксплуатацию.

Как заявил депутат Европарламента от фракции зеленых Райнхард Бютикофер, эксплуатация Северного потока-2 должна соответствовать требованиям европейского законодательства, сообщает Немецкая волна.

"В частности, это касается обеспечения анбандлинга (отделения деятельности оператора ГТС от добычи газа и его поставки. - Ред.). Сами россияне до сих пор этого не обеспечили", - пояснил он.

Евродепутат отметил, что Газпром также не нашел решения и в вопросе закачки газа третьими сторонами, что предусмотрено европейским законодательством, пишет dpa.

Он также напомнил, что для запуска СП-2 понадобится сертификация от властей Германии, однако когда ее получат – тоже неизвестно. Даже в случае, когда Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск трубы, проект все еще может быть остановлен Еврокомиссией.

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Бютикофер добавил, что если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что положительное решение федерального агентства по "СП-2" противоречит европейскому энергетическому законодательству, то новый газопровод может превратиться в "инвестиционную руину.

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Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.