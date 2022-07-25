"Сейчас их два": полиграфолог подробно рассказал о двойниках Путина

Полиграфолог подробно рассказал о двойниках Путина / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин сейчас имеет два двойника, которые заменяют его в различных ситуациях. Они отличаются от оригинала и друг от друга чертами черепа.

Об этом в эфире программы "Власть & Влащенко" на YouTube заявил кандидат психологических наук и полиграфолог Дмитрий Попов.

Он провел исследование, в ходе которого измерил расстояния между разными частями черепа, и установил, что кроме Путина, есть еще два очень похожих на него "президента России".

"На сегодня есть три человека. Они отличаются друг от друга чертами черепа. Это никоим образом не связано с характером. Я брал линейку и на видео измерял расстояние от подбородка до переносицы, от переносицы до кончика макушки, расстояние между уголками рта, расстояние между уголками глаз и расстояние между висками. Все эти пять расстояний, безусловно, разные. Зависят от того, насколько камера далеко, насколько идет проекция, насколько человек подвижен", – объяснил Попов.

Читайте такжеХромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникОн подчеркнул, что для него важны не живые расстояния по черепу, а соотношения между собой, которые остаются при любых проекциях. В результате Попов описал троих "Владимиров Путиных", которые появляются на публике, проводят встречи и делают заявления. Они, по словам психолога, реально отличаются друг от друга:

Бункерный вариант. Он разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу Мариуполя и вел тот самый совет национальной безопасности, где признавали суверенитет "ДНР" и "ЛНР"

Вариант, который был на параде 9 мая и Питерском экономическом форуме (июнь 2022 года)

Читайте такжеПутин, его заменители и двойники: что будет в кремлевской банке с пауками после ухода царяТот, который уехал в Иран и вручал звезды Героев труда режиссеру Никите Михалкову и худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету за несколько дней до экономического форума.

На вопрос ведущей Натальи Влащенко, что двойников может выдавать голос, Попов ответил, что здесь все просто.

"Во-первых, если тренировать любого человека, голос можно подобрать. Вспоминаем пародистов: Винокура, Галкина, нашего Юрия Великого, Владимира Зеленского. Если же не удается спародировать, делается нехитрая операция на голосовых связках. Голос приближается к оригиналу", - пояснил Попов.

Как сообщал Главред, во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

Напомним, ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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