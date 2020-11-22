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Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов

22 ноября 2020, 07:33

Дональд Трамп все равно настаивает, что у него якобы есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска, сообщает CNN.

"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.

Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у него якобы есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов. Трамп добавил, что голосов достаточно для его победы на выборах.

По его словам, Джо Байден не может готовиться к передачи власти.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и законодательных собраний будет смелость делать то, что должно быть сделано для сохранения честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Мир наблюдает", - написал Трамп в своем Twitter.

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Выборы в США – последние новости:

  • Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.
  • Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.
  • Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.
  • 19 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что именно он является триумфатором состоявшихся президентских выборов, а победу у него хотят забрать. Хозяин Белого дома обвинил демократов и "лживые СМИ" в попытке украсть у него победу на выборах.
  • Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что если Джо Байдена действительно признают победителем выборов, Белый дом обеспечит передачу власти демократам.
  • Глава национального экономического совета Лоуренс Кадлоу также уверял, что передача власти Байдену будет обеспечена, тогда как Трамп, несмотря на борьбу за президентское кресло, сыграет по правилам.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США суд Дональд Трамп выборы в США
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