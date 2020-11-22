Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов

Дональд Трамп / Фото Reuters

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска, сообщает CNN.

"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.

Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у него якобы есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов. Трамп добавил, что голосов достаточно для его победы на выборах.

По его словам, Джо Байден не может готовиться к передачи власти.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и законодательных собраний будет смелость делать то, что должно быть сделано для сохранения честности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Мир наблюдает", - написал Трамп в своем Twitter.

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Выборы в США – последние новости:

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Ручной пересчет голосов в американском штате Джорджия подтвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По итогам вторичной обработки бюллетеней, Байден обошел Трампа на 12 284 голоса. Первоначально Джорджия сообщала о разрыве в 12 780 голосов.

Джо Байден не исключил судебного иска против администрации Трампа, не признающей его избранным президентом.

19 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что именно он является триумфатором состоявшихся президентских выборов, а победу у него хотят забрать. Хозяин Белого дома обвинил демократов и "лживые СМИ" в попытке украсть у него победу на выборах.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что если Джо Байдена действительно признают победителем выборов, Белый дом обеспечит передачу власти демократам.

Глава национального экономического совета Лоуренс Кадлоу также уверял, что передача власти Байдену будет обеспечена, тогда как Трамп, несмотря на борьбу за президентское кресло, сыграет по правилам.