УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России

25 января 2022, 13:36

Цена на газ в Европе может побить новые рекорды, а запуск Северного потока-2 серьезно затянется.

Северный поток-2
Северный поток-2 могут запустить во втором квартале текущего года, однако сроки начала работы трубы снова могут быть перенесены - эксперты / Reuters

Санкции против газопровода Северный поток-2 могут привести к сокращению объемов транспортировки газа в Европу на "неопределенный срок". На этом фоне, а также в случае возможного обострения военного конфликта России и Украины, цена на топливо в странах ЕС может снова вырасти до исторических максимумов. Москва может снизить поставки газа в Европу до осени.

Согласно прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs для агентства Bloomberg, ограничения в отношении СП-2 могут привести к сокращению объемов прокачки газа в Европу на определенный промежуток времени. Это приведет к максимальному росту цены на топливо в европейских странах.

Как полагают эксперты, введение Северного потока-2 в эксплуатацию, вероятно, состоится во втором квартале 2022 года. Впрочем, задержки в вопросе согласования запуска магистрали могут привести к тому, что трубопровод начнет работу в еще более поздние сроки.

Кроме того, ситуация на газовом рынке Европы может измениться в худшую сторону в случае нового военного вторжения России в Украину.

"В случае эскалации напряженности между Россией и Украиной первоначальная неопределенность в отношении ее влияния на потоки газа, вероятно, приведет к тому, что рынок снова добавит значительную премию за риск к европейским ценам на газ", - считают аналитики.

Реклама

Читайте такжеГаз и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФТакже указывается, что кризис с поставками газа из России в Европу может продлиться до осени. Учитывая борьбу стран ЕС с энергетическим кризисом, существующие потоки газа, которые идут с российской территории, вряд ли будут каким-то образом заблокированы.

Дефицит газа в Европе

Ранее в российской корпорации Газпром сделали заявление о том, что в газохранилищах Европы осталось около 30% газа из тех объемов, которые были закачаны летом. Более 70% топлива из хранилищ уже отобрано.

В ЕС заявили, что хранилища заполнены наполовину

В Международной газовой ассоциации утверждали, что газовый кризис в Европе произошел, в том числе, и по причине действий России. Россияне только в четвертом квартале 2021 года сократили поставки топлива на 25% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Газпром может увеличить прокачку как минимум на 30% от текущего уровня, но ограничивает спотовые продажи газа.

В Евросоюзе анонсировали переговоры с США и Азербайджаном по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Речь идет об увеличении объемов закупки сжиженного газа из Штатов и топлива, которое идет по Южному газовому коридору с территории азербайджанского государства.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в странах Евросоюза резко выросла в августе 2021 года на фоне газового кризиса. Показатели стоимости тысячи кубометров топлива несколько раз превышали исторический максимум.

Новый рекорд цены на газ в Европе был установлен 21 декабря 2021 года, когда спотовая стоимость топлива превысила 2000 долларов за тысячу кубических метров. Тогда Газпром отказался бронировать мощности магистрали Ямал-Европа для транзита газа и приостановил транспортировку топлива в Германию.

В конце декабря 2021 года и в начале января 2022 года стоимость топлива в Европе уменьшилась из-за поставок сжиженного природного газа (СПГ) и оптимальных погодных условий.

По данным биржи Ice Futures, стоимость топлива на 25 января составляет около 1080 долларов за тысячу кубометров.

Газовый кризис в странах Европы связывают с рядом причин, среди которых дефицит топлива в связи с опустошением газовых хранилищ после прошлогодней холодной зимы и действия Газпрома, который на фоне кризисной ситуации отказывается от дополнительных поставок топлива путем ГТС Украины. Россия не заинтересована в транспортировке топлива через украинскую газотранспортную систему, поскольку ждет запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен будет пойти в обход Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Россия устроила газовый шантаж Европы. По его словам, Москва на 2021 год заранее забронировала меньше мощностей украинской трубы для поставки топлива в Европу, а летом и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо газ дешевеет, а СП-2 начинает работать, либо европейские страны сталкиваются с проблемами с дополнительной прокачкой газа через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины также считают, что энергетический кризис в Европе продиктован действиями Газпрома. Россияне пытаются выторговать для себя более выгодные условия в связи с сертификацией Северного потока-2.

Впрочем, запуск СП-2 откладывается. В немецком регуляторе, который проводит сертификацию магистрали, ранее заявили о приостановке предоставления проекту документов на работу. Причиной тому является несоответствие Северного потока-2 требованиям ЕС и ФРГ. В первой половине 2022 года сертификация трубы завершена не будет. Однако Газпром уже начал процедуру создания новой компании-оператора трубопровода согласно требованиям Германии.

viber
новости России Евросоюз Bloomberg санкции против России Северный поток-2 Цена на газ в Европе
Сейчас вы просматриваете новость «Шантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду В моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-хВ моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-х Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовьТоп-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияГороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытания
13:36

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России

13:16

Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана": Резников призвал украинцев не паниковать из-за РоссииВидео

13:00

Военный шантаж РФ и блокада пути в ЕС с НАТО: Украина обратилась к миру с призывом остановить МосквуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

12:55

Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежнойВидео

Реклама
12:39

Мажоры с блогершой сняли на видео, как сбивают мужчину в КиевеВидео

12:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

12:32

Украинские бойцы на Донбассе сдали кровь для онкобольных детей

12:27

Оставил СНБО без земли: первому замглавы Киева вручили подозрениеВидео

12:07

Протесты ФОПов в Киеве: под Радой начались потасовки, есть первые задержанныеВидео

12:00

Почему большой войны в ближайшее время не будетмнение

11:40

Клопотенко оскандалился, рассказав, как готовил сердце краснокнижного зверяВидео

11:39

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

11:31

Двойники Путина: пластический хирург объяснил, как отличить настоящего президента РФ от "копии"

11:27

Красная зона карантина в Украине: к Ивано-Франковской добавилась Ровенская областьВидео

11:18

Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова попала в ДТП - подробности аварии

11:08

Угроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операцииВидео

10:58

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

10:56

Ситуация напряженная и непредсказуемая: норвежцам рекомендуют воздержаться от поездок в УкраинуВидео

10:30

В ОП рассказали, как Зеленский проведет день рождения и что ему подаритьВидео

Реклама
10:14

"Я всегда чувствую твою любовь": Елена Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

10:08

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

09:58

В Украине подскочит цена на лук: популярный овощ подорожает к середине весныВидео

09:55

"Прекрасная работа": хирург оценил пластику лица Юлии ТимошенкоВидео

09:39

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуВидео

09:31

Эвакуация дипломатов: стоит ли говорить о том, что Запад отвернулся от Украинымнение

09:31

Риск утраты поста и угроза покушения: астролог рассказал, что ждет Зеленского в ближайший год

09:30

Макрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ

09:23

Байден обматерил журналиста в прямом эфиреВидео

09:09

Угроза военного вторжения России и войска США в Украине: в Штатах назвали план действийВидео

08:53

Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

08:43

Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

08:29

Коронавирус в Украине 25 января: за сутки - более 19 тысяч новых COVID-случаевВидео

08:22

Шаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"

08:00

Прогноз на полгода: какой будет погода в Киеве весной, летом и осенью 2022

07:06

Шансов выжить не было: в Луцке девушка погибла в ванной из-за мобилкиВидео

06:46

Почему России проще найти нового "пушилина", чем назначить Мураевамнение

06:33

США готовы к новым контактам с Россией, но уступок в вопросах безопасности не будет - ГосдепВидео

06:08

К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

05:40

Привлечете счастье в дом: что обязательно нужно приготовить на Татьянин деньВидео

Реклама
05:05

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

04:44

Цены на бензин идут на рекорд: украинцев предупредили о новой стоимостиВидео

04:42

Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

04:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививатьВидео

04:35

О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

04:21

Покупка лекарств за "тысячу Зеленского": в Кабмине анонсировали расширение программыВидео

03:44

Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииВидео

03:33

Обольстительная Надежда Мейхер показала голую грудь и упругие бедра в постели

02:55

Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

02:32

Названа самая полезная гречкаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять