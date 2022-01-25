Шантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России

Северный поток-2 могут запустить во втором квартале текущего года, однако сроки начала работы трубы снова могут быть перенесены - эксперты / Reuters

Санкции против газопровода Северный поток-2 могут привести к сокращению объемов транспортировки газа в Европу на "неопределенный срок". На этом фоне, а также в случае возможного обострения военного конфликта России и Украины, цена на топливо в странах ЕС может снова вырасти до исторических максимумов. Москва может снизить поставки газа в Европу до осени.

Согласно прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs для агентства Bloomberg, ограничения в отношении СП-2 могут привести к сокращению объемов прокачки газа в Европу на определенный промежуток времени. Это приведет к максимальному росту цены на топливо в европейских странах.

Как полагают эксперты, введение Северного потока-2 в эксплуатацию, вероятно, состоится во втором квартале 2022 года. Впрочем, задержки в вопросе согласования запуска магистрали могут привести к тому, что трубопровод начнет работу в еще более поздние сроки.

Кроме того, ситуация на газовом рынке Европы может измениться в худшую сторону в случае нового военного вторжения России в Украину.

"В случае эскалации напряженности между Россией и Украиной первоначальная неопределенность в отношении ее влияния на потоки газа, вероятно, приведет к тому, что рынок снова добавит значительную премию за риск к европейским ценам на газ", - считают аналитики.

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Читайте такжеГаз и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФТакже указывается, что кризис с поставками газа из России в Европу может продлиться до осени. Учитывая борьбу стран ЕС с энергетическим кризисом, существующие потоки газа, которые идут с российской территории, вряд ли будут каким-то образом заблокированы.

Дефицит газа в Европе

Ранее в российской корпорации Газпром сделали заявление о том, что в газохранилищах Европы осталось около 30% газа из тех объемов, которые были закачаны летом. Более 70% топлива из хранилищ уже отобрано.

В ЕС заявили, что хранилища заполнены наполовину

В Международной газовой ассоциации утверждали, что газовый кризис в Европе произошел, в том числе, и по причине действий России. Россияне только в четвертом квартале 2021 года сократили поставки топлива на 25% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Газпром может увеличить прокачку как минимум на 30% от текущего уровня, но ограничивает спотовые продажи газа.

В Евросоюзе анонсировали переговоры с США и Азербайджаном по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Речь идет об увеличении объемов закупки сжиженного газа из Штатов и топлива, которое идет по Южному газовому коридору с территории азербайджанского государства.

Газовый кризис в Европе

Цена на газ в странах Евросоюза резко выросла в августе 2021 года на фоне газового кризиса. Показатели стоимости тысячи кубометров топлива несколько раз превышали исторический максимум.

Новый рекорд цены на газ в Европе был установлен 21 декабря 2021 года, когда спотовая стоимость топлива превысила 2000 долларов за тысячу кубических метров. Тогда Газпром отказался бронировать мощности магистрали Ямал-Европа для транзита газа и приостановил транспортировку топлива в Германию.

В конце декабря 2021 года и в начале января 2022 года стоимость топлива в Европе уменьшилась из-за поставок сжиженного природного газа (СПГ) и оптимальных погодных условий.

По данным биржи Ice Futures, стоимость топлива на 25 января составляет около 1080 долларов за тысячу кубометров.

Газовый кризис в странах Европы связывают с рядом причин, среди которых дефицит топлива в связи с опустошением газовых хранилищ после прошлогодней холодной зимы и действия Газпрома, который на фоне кризисной ситуации отказывается от дополнительных поставок топлива путем ГТС Украины. Россия не заинтересована в транспортировке топлива через украинскую газотранспортную систему, поскольку ждет запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ должен будет пойти в обход Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Россия устроила газовый шантаж Европы. По его словам, Москва на 2021 год заранее забронировала меньше мощностей украинской трубы для поставки топлива в Европу, а летом и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо газ дешевеет, а СП-2 начинает работать, либо европейские страны сталкиваются с проблемами с дополнительной прокачкой газа через Украину.

В управляющей компании ГТС Украины также считают, что энергетический кризис в Европе продиктован действиями Газпрома. Россияне пытаются выторговать для себя более выгодные условия в связи с сертификацией Северного потока-2.

Впрочем, запуск СП-2 откладывается. В немецком регуляторе, который проводит сертификацию магистрали, ранее заявили о приостановке предоставления проекту документов на работу. Причиной тому является несоответствие Северного потока-2 требованиям ЕС и ФРГ. В первой половине 2022 года сертификация трубы завершена не будет. Однако Газпром уже начал процедуру создания новой компании-оператора трубопровода согласно требованиям Германии.