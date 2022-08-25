Шикарные отели и свидания: СМИ выяснили новые подробности личной жизни дочери Путина

Выяснились подробности жизни дочери Путина / Скриншот

Журналисты России и Германии обнародовали неизвестные ранее подробности личной жизни Екатерины Тихоновой, младшей дочери диктатора Владимира Путина, которую он держит в тайне "за семью замками", пишет издание Важные истории.

Стало известно, что в 2016-го по 2020 год женщина встречалась со своим будущим мужем Игорем Зеленским в Германии, куда ее сопровождала целая свита президентской охраны.

Кремль щедро обеспечивал безопасность и романтичность обстановки для наследницы российского лидера, что обошлось бюджету РФ почти в 2 млн рублей.

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"За пять лет сотрудники Службы безопасности почти 100 раз бронировали отели для охраны Тихоновой: более 40 раз в Германии, а также в России, Австрии и Италии. Они сопровождали дочь Путина группами по 9-12 человек", – указано в сообщении.

Журналисты также подчеркивают, что охрана за государственный счет предоставляется членам семьи главы государства только в случае, если они проживают вместе с ним. Также секьюрити приставляется к президентским родственникам в случае совместного путешествия по рабочим поездкам.

"Впрочем дочь Путина использовала не только услуги безопасности. За время международных свиданий со своим будущим мужем она арендовала бизнес-джеты Gulfstream G650 и Bombardier. Стоимость часа аренды таких бизнес-джетов составляет около 7-10 тыс. евро. Таким образом, один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тыс. евро", – указали журналисты.

Как сообщили источники немецкого издания Der Spiegel, частые поездки Тихоновой и ее охраны привлекли внимание немецких спецслужб, которые начали следить за дочерью президента и сотрудниками СБП.

Как сообщал Главред, российский Telegram-канал Генерал СВР писал, что в РФ не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Военный эксперт Олег Жданов также говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

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