Шмыгаль обсудил с Байденом новые санкции против России

Шмыгаль встретился с Байденом в Вашингтоне / фото Кабмина

Во время своего визита в США премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 21 апреля.

Глава правительства поблагодарил Байдена от имени всех украинцев за огромную поддержку со стороны Администрации президента США. В частности, за объявление предоставления Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму $800 млн долларов и $500 млн. долларов прямой экономической помощи.

"Для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира нужно дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно заставить Кремль завершить войну", – сказал Денис Шмигаль.

Он рассказал Байдену о преступлениях оккупантов на территории Украины, о многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре.

"Мы ценим вашу решительную позицию называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы устроители и исполнители преступлений были привлечены к ответственности", – подчеркнул премьер.

Стороны подняли вопрос усиления санкционного давления на Россию. Глава правительства отметил, что Украина высоко ценит лидерскую роль США в координации усилий партнеров по делу последовательного введения комплексных санкций для остановки агрессивной политики кремля.

Денис Шмигаль подчеркнул, что ВСУ и украинцы продемонстрировали, что не сдадутся и способны победить. По его словам, в этот решающий момент лидерство США имеет критически важное значение.

Как сообщал Главред, за сутки страна-агрессор РФ перебросила в Украину четыре батальонные тактические групп (БТГ), три из которых ушли на Донбасс. Об этом сообщил CNN высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства в среду, 20 апреля.

По его словам, за последнюю неделю российский силы добавили 17 БТГ. Всего, по оценкам США, сейчас на территории украинского государства находятся 82 БТГ.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали наступление на Донбассе, но заходит путинская армия только в пустые города - там нет людей. Впоследствии их накрывает артиллерия ВСУ.

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