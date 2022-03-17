Шольц попросил "не обижать и не бить" выходцев из России, в Украине резко ответили

Олаф Шольц высказался о русских / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

"Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", - заявил Шольц в Twitter.

В то же время канцлер Германии пообещал, что страна будет оказывать быструю поддержку украинцам, которые бегут от войны.

Посол Украины Андрей Мельник жестко ответил на призыв немецкого канцлера Олафа Шольца не оскорблять граждан России, потому что они якобы не несут ответственность за войну в Украине.

Мельник в Twitter обратил внимание, что ракеты на мирные города сбрасывает не Путин – это делают россияне.

"Это война России на уничтожение против Украины. Точка. Это российские, а не инопланетные пилоты бомбят украинские города, убивая женщин и детей. Само молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин - это лишь вершина айсберга", - отметил Мельник.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны ежедневно сбивают по несколько воздушных суден. ПВО могут сбивать цели на высоте 5 тысяч километров, системы работают эффективно.

Чиновник акцентировал внимание на том, что Россия за 21 день российско-украинского военного конфликта уже потеряла треть своих боевых самолетов.

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ провели военную операцию под Киевом, в ходе которой удалось ликвидировать большое количество техники оккупантов РФ и живой силы.

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