Шольц согласится на передачу Украине ракет 'Taurus': в Бундестаге сделали заявление

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге отметил, что ракеты "Taurus" нужны Украине для ударов по линиям снабжения РФ для облегчения ситуации на фронте.

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Передача Украине ракет "Taurus" - в Бундестаге сделали заявление / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Глава парламентской фракции ХДС/ХСС верит, что несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца относительно поставок украинским военным ракет "Taurus", он в конце концов согласится на поставку крылатых ракет в Украину. Об этом заявил лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай в интервью NTV.

"Я, конечно, могу себе это хорошо представить. Потому что мне кажется неоспоримым, что "Таурус" - это крылатая ракета, которая лучше всего соответствует потребностям Украины", - сказал Торстен Фрай.

Фрай отметил, что главная цель заключается в ударе по российским линиям снабжения, чтобы "облегчить ситуацию в Украине во время российских атак".

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"Это тем более необходимо, что украинцам приходится довольствоваться лишь частью боеприпасов, которые есть в распоряжении россиян. Поэтому я вполне могу себе представить, что федеральный канцлер также придет к тому, что в какой-то момент он это сделает".

Что известно о ракетах "Taurus" / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Передача Украине крылатых ракет "Taurus"

Украине обязательно передадут ракеты Taurus, но это не произойдет в ближайшее время, считает военный эксперт Сергей Кузан.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается убедить канцлера Германии Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что Бербок разрабатывает план, по которому Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, избежав при этом "красных линий" немецкого канцлера Шольца.

Немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС требует объяснений от канцлера Олафа Шольца относительно того, каким образом он пришел к выводу, что передача ракет Taurus Украине может втянуть ФРГ в войну с Россией.

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