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Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины – DW

Анна Ярославская
21 марта 2024, 11:58
Предложение Еврокомиссии о конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите 21 марта.
Виктор Орбан, россия
Против предложения Еврокомиссии выступает Венгрия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 21 марта, в Брюсселе состоится саммит лидеров Европейского Союза, на котором должны рассмотреть предложение Еврокомиссии о конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

ЕК предлагает, чтобы 90 процентов доходов должны быть использованы для покупки оружия для ВСУ. Впрочем, решение вряд ли будет принято. Об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, против предложения Еврокомиссии выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.

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Вторым "противоречивым вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС.

В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того, чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить переданные Еврокомиссией переговорные рамки, которые являются дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции – специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры. Оба эти решения нуждаются в единодушной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза.

Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время нынешнего саммита.

"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой началось при бельгийском председательстве в ЕС", - сказал собеседник издания.

Председательство Бельгии в ЕС продлится до 1 июля, после чего эту эстафету должна перенять Венгрия.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

Передача Украине замороженных активов РФ

22 января министры иностранных дел Европейского Союза приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

12 февраля Совет ЕС принял решение по регулированию будущего механизма по использованию доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Соединенные Штаты Америки переведут Эстонии около 500 тысяч долларов конфискованных российских активов на пользу Украины. Этот перевод станет первым переводом российских конфискованных активов через третью страну для помощи Украине. Об этом сообщили в министерствах юстиции США и Эстонии.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

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