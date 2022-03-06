Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

Сергей Шойгу может попасть под суд

В США предполагают, что в России главу Минобороны Сергея Шойгу объявят государственным изменником и подвергнут суду.

Отмечается, что президент страны-агрессора Владимир Путин опасается государственного переворота, который глава российского Минобороны якобы планирует совершить на следующей неделе.

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе. Растущее дистанцирование между людьми и разговоры за закрытыми дверями предполагают, что замена разрабатывается. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - написал со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет в Twitter журналист Джеймс Пасилио (James Pacileo).

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на полномасштабную войну против Украины, его стране ничего не угрожает и особого - военного положения в РФ вводить не будут.

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