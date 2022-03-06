УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

6 марта 2022, 23:00

Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе.

Сергей Шойгу может попасть под суд

В США предполагают, что в России главу Минобороны Сергея Шойгу объявят государственным изменником и подвергнут суду.

Отмечается, что президент страны-агрессора Владимир Путин опасается государственного переворота, который глава российского Минобороны якобы планирует совершить на следующей неделе.

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить государственный переворот на следующей неделе. Растущее дистанцирование между людьми и разговоры за закрытыми дверями предполагают, что замена разрабатывается. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - написал со ссылкой на неназванных официальных лиц США пишет в Twitter журналист Джеймс Пасилио (James Pacileo).

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на полномасштабную войну против Украины, его стране ничего не угрожает и особого - военного положения в РФ вводить не будут.

Читайте также:

viber
война в Украине Минобороны РФ Сергей Шойгу война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022 В Киеве женщина бросила во вражеский дрон банкой огурцов и сбила егоВ Киеве женщина бросила во вражеский дрон банкой огурцов и сбила его Белорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИБелорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИ Ассиметричный ответ Украины лютующему русскому ГитлеруАссиметричный ответ Украины лютующему русскому Гитлеру Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери

Последние новости

23:22

"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатически

23:21

На завтра Россия официально анонсировала обстрел – ЗеленскийВидео

23:16

Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой

23:09

Зеленский наградил орденами губернаторов и мэров

23:07

Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 7 марта 2022 года

Реклама
23:00

Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

22:55

Макрон срочно позвонил Зеленскому после разговора с ПутинымВидео

22:41

"Вперед в прошлое": Федоров призвал заблокировать в России Azure, Skype и GitHub

22:35

В Харьковской ВГА рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

22:32

Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

22:24

ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком

22:11

Враг в ближайшие дни попытается взять Киев - МВД

22:03

Экипаж пропал: под Одессой в результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер СлавянскВидео

21:53

Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

21:46

Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

21:43

Ракетный обстрел Харькова: что на самом деле произошло с телебашнейВидео

21:34

На Николаевщине показали кучи военной техники РФВидео

21:19

"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в Украине

21:19

Польша отказалась передавать Украине истребители

21:06

Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре - Минобороны

Реклама
21:05

Во время войны решили развивать торговлю с Россией: Стефанчук гневно обратился к властям Грузии

20:56

American Express приостанавливает операции в России и БеларусиВидео

20:53

В Ирпене во время эвакуации военные РФ зверски убили восемь мирных жителейВидео

20:38

Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины, но помогает России - Подоляк

20:36

В воздухе пахнет весной и назревающим коллапсом наступления оккупантовмнение

20:35

Украина требует исключить Россию и Беларусь из МВФВидео

20:30

Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причинуВидео

20:26

Оккупационные войска не достигли успешного продвижения - сводка Генштаба ВСУ на вечер 6 марта

20:08

В России на антивоенных митингах повязали более 4 тысяч человек

19:58

Юрий Романенко. Исход битвы за Украину определит будущее ЗападаВидеоблоги

19:58

По аэродрому Винницы нанесли удар с Черного моря

19:49

Мы решили оставаться в Украине до последней минуты – АрахамияВидео

19:48

Над Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше: ожидается высадка десантаВидео

19:40

Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

19:37

Можно ли не платить за коммуналку во время войны: ответ Кабмина

19:22

Войска РФ обстреляли блокпост на Киевщине: есть жертвы

19:15

Запад не понимает, что фашизация России – это надолгомнение

19:06

США и союзники обсуждают отказ от покупки российской нефти из-за нападения РФ на Украину

18:55

Россия планирует обстрелять жилые кварталы своих городов - СНБО

18:55

США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в УкраинуВидео

Реклама
18:49

В Харькове российские оккупанты обстреляли телебашнюВидео

18:40

Членства России в МВФ: Украина просит Запад нанести еще один мощнейший удар по РФВидео

18:27

На Запорожской АЭС 500 оккупантов, в Энергодаре - 1000

18:27

Войска оккупантов потеряли 30% боеспособной армии — Центр оборонных стратегий

18:25

Ракетный обстрел Винницы: Молдова сделала резкое заявлениеВидео

18:05

К призывам закрыть небо присоединились областные и городские советы по всей Украине

17:50

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам и руководитель Львовщины поговорили о "закрытом небе"

17:31

Россия планирует провокации с использованием насильно мобилизованных жителей ОРДЛОВидео

17:29

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

17:22

В Киеве над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету оккупантов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять