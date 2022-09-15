Шойгу выгонят с должности за поражение в войне: в США назвали нового фаворита Путина

Евгений Пригожин и Владимир Путин / tjournal.ru

Приближенный к президенту РФ Владимиру Путину основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может стать новым министром обороны РФ.

Он проводит "сталинский" метод вербовки, который позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - пишут аналитики.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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