В Кремле 24 февраля, в день годовщины полномасштабного военного вторжения России в Украину, покажут балет Петра Чайковского Лебединое озеро. Там уверяют, что никаких ассоциаций с датой и совпадений нет. Однако уловить в этом троллинг несложно – Лебединое озеро стало символом распада СССР. Балет показывали по телевизору с 19 по 22 августа, пока в Москве происходил путч.
Как сообщает Daily Storm, в государственном Кремлевском дворце подтвердили, что 24 февраля 2023 года там покажут Лебединое озеро.
"Да, этот спектакль давно запланирован в репертуаре", - сказал представитель дворца Константин Ярошевский.
Правда, по его словам, трансляция на телевидении не запланирована (возможно, это только пока, - ред.)
"Нет, таких планов нет. Понимаю, на что вы намекаете, но это вообще никак не связано", - подчеркнул Ярошевский.
Лебединое озеро как символ распада СССР
Для многих балет Лебединое озеро стал символом распада Советского Союза. 19 августа 1991 год в Москве продолжался путч, а в это время по телевизору показывали Лебединое озеро.
Примечательно, что его транслировали с утра до вечера три дня подряд – с 19 по 22 августа, до завершения путча.
Путин собрался провести концерт 22 февраля
Российский директор Владимир Путин к годовщине полномасштабного нападения агрессора России на Украину собрался провести концерт, который должен состояться на стадионе Лужники в Москве.
Путин также может выступить с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Официально дату в кремлевской директорской пока не подтвердили.
22 февраля Кремль собрался организовать концерт, на который хотят собрать 200 тысяч людей.
Впрочем, сам Песков заявил, что ему и нечего сказать об этом "концерте".
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