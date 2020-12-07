Сийярто в Совете ЕС наябедничал на Украину

Петер Сийярто наябедничал на Украину / УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Как сообщил на своей странице в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, никто из представителей ЕС на жалобы Сийярто не отреагировал.

"Глава МИД Венгрии затронул проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.

Обострение отношений между Украиной и Венгрией – о чем сообщалось ранее: