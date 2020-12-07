Сийярто в Совете ЕС наябедничал на Украину

Глава МИД Венгрии затронул проблему венгерского нацменьшинства в Украине.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.
Как сообщил на своей странице в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, никто из представителей ЕС на жалобы Сийярто не отреагировал.
"Глава МИД Венгрии затронул проблему венгерского нацменьшинства в Украине в Совете министров иностранных дел ЕС. Никто не отреагировал на это", - написал Йозвяк.
Обострение отношений между Украиной и Венгрией – о чем сообщалось ранее:
- 30 ноября в Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.
- 1 декабря Служба безопасности Украины начала проверять информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
- 1 декабря в связи с вопиющим инцидентом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.
Автор: Адриана Бубновская