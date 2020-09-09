Скандал в Молдове: главный эпидемиолог цинично высказался об умерших от Covid-19

Главный эпидемиолог Молдовы угодил в скандал из-за циничного высказывания об умерших от коронавируса / Reuters

В Молдове директор Нацагентства по общественного здравоохранения и главный эпидемиолог страны Николае Фуртунэ цинично высказался о людях, умерших от коронавируса Covid-19, и угодил в скандал.

Фуртунэ в эфире телеканала TVR Moldova сказал, что от коронавируса умерли люди, которые были обузой.

После этого заявления ряд молдавских партий потребовали отставки Фуртунэ.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире Covid-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями…", – говорил главный эпидемиолог.

Позже Фуртунэ сказал, что люди были обузой не с социальной точки зрения, а с медицинской.

На высказывания главного эпидемиолога отреагировал и президент Игорь Додон – тоже потребовал его отставки.

Во вторник, 8 сентября, Фуртунэ участвовал в заседании, которое созвал премьер Ион Кику, и объявил об отставке, пишет aif.md.