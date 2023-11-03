УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Скандал в ООН: Небензя "наехал" на Израиль - ему напомнили об Украине

Яна Ставская
3 ноября 2023, 19:48
Израиль признал, что Россия использует войну в Газе, чтобы отвлечь внимание мира от ее вторжения в Украину.
Скандал в ООН: Небензя 'наехал' на Израиль - ему напомнили об Украине
Отношения Израиля и России продолжают ухудшаться / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Между представителями России и Израиля произошла громкая перепалка во время заседания ООН. Впоследствие российской делегации напомнили, что РФ сейчас ведет захватническую войну против Украины.

Как пишет Ynet, постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления обвинил Запад в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что Израиль "как страна-оккупант" не имеет права на самооборону в боях с ХАМАС.

"Все, что они (США и их союзники - Ynet) могут сделать, это говорить об очевидном праве Израиля на самооборону, хотя, как страна-оккупант, он не имеет такого права - что подтверждено в консультативном заключении Международного Суда в 2004 году", - проистерил Небензя. После чего добавил, что РФ будет добиваться решения "палестинского вопроса".

видео дня

Также Небензя что-то промямлил о "двойных стандартах", обратившись к странам "глобального Юга", у которых Москва ищет поддержки в условиях политической изоляции на Западе.

На что постпред Израиля в ООН Гилад Эрд сказал, что ему "смешно слышать именно от представителя России проповедь морали в отношении Израиля на тему прав человека и международного права".

"Россия - последняя, ​​кто будет нас учить", - отрезал Эрд.

Израильский дипломат в этом контексте вспомнил войну РФ в Украине.

"Россия использует террористическую атаку ХАМАС извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от вторжение в Украину", - подчеркнул Эрд.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС прорвали границу и вторглись в Израиль, устроив настоящую бойню в приграничных районах и захватив среди гражданских заложников.

После чего правительство Израиля объявило о состоянии войны, а Армия обороны начала зачистку террористов и вскоре вернула под свой контроль все ранее захваченные ХАМАСом окрестности.

27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильская армия продолжает бомбить Газу, а местных призывает эвакуироваться на юг.

Отдельно стоит вопрос возвращения заложников, среди которых есть граждане разных стран, в том числе США и Украины. СМИ писали, что ради освобождения американцев Вашингтон даже готов отправить в сектор свои войска.

Многие политики и эксперты соглашаются, что Россия использует ситуацию в Израиле в своих целях: на фоне международной суматохи войска РФ пошли в новое наступление на востоке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине ООН Совбез ООН сектор Газа новости Израиля война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

20:24 Украина
Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

19:30 Синоптик
Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

19:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:24

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

20:16

В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

19:48

Скандал в ООН: Небензя "наехал" на Израиль - ему напомнили об Украине

19:31

Кого нужно бояться в Черном море: ошеломительные сведения о голубой бездне

19:30

Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:10

Победная стратегия ВСУ: существует ли она?мнение

19:00

Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

18:44

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн: что войдет

18:19

Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США: в Politico описали последствия

Реклама
18:16

Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер

18:15

Как сделать мелирование дома за 5 минут: вам понадобится только расческаВидео

17:30

В Украине бегут вверх цены на важный для каждой кухни продукт: что случилось

17:29

Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецептВидео

17:27

Одна привычка из жизни, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем: проверь себя

17:12

Налетит дождь и штормовой ветер 20 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходные

16:58

"Украина будет наша": Лукашенко выдал феерический бред насчет Зеленского

16:53

ВСУ разгромили оккупантов на фронте: уничтожены несколько десятков техники и склады

16:51

Кацурина показала, что Дантес делает в кровати в их новом жилье

16:47

Водитель нарушил ПДД за 40 минут до ДТП, а жертва только закончила школу: подробности аварии с нардепом

16:39

Президент назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

Реклама
16:23

Этот оригинальный салат поразит всех на Новый год 2024: рецепт за 15 минутВидео

16:07

Кого нельзя пускать в дом 4 ноября, чтобы не пришли беды: приметы и запреты дня

16:04

Около 6 тысяч грн: как украинцам получить деньги от ООН

16:03

"Без этого не будет результата": Данилов прокомментировал статью Залужного

16:01

"Война растянется на 3-4 года": Гетьман сказал, где будут самые ожесточенные бои

15:56

"На нас напали": Путин наврал с три короба и выдумал новый повод войны с Украиной

15:51

Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году

15:28

Целая колонна попала под огонь: в ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром

15:18

"Козловский не понимал, что происходит": продюсер рассказал, как Кондратюк выиграл у певцаВидео

15:06

"Сталин - герой, а Папа Римский - рептилоид": дочь Егоровой рассказала о ее безумных заявлениях

15:03

Ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта, есть 2 причины – разведка Британии

14:59

В РФ сожгли авто главы предприятия, строящего боевые ракеты: в ГУР раскрыли детали

14:55

Российская помойка Соловьев вызверился на Анджелину Джоли

14:43

Вкуснее и в разы дешевле, чем в ресторане: готовим нежный грибной крем-суп за пол часа

14:43

Жена Сивохо расплакалась во время прощания с артистом

14:36

Работу ТЭЦ в южном регионе приостановили: что произошло

14:20

На Запорожье разоблачили "крота", который сливал информацию о ВСУ спецслужбам РФФото

14:14

Россиянам устроили "ад" под Угледаром: детали огненного разгрома бронегруппы РФФотоВидео

13:49

Кисломолочный сыр может быть опасным: врач рассказала о неожиданной угрозе

13:35

Застрахованы от беды: известный астролог Влад Росс рассказал, кто из знаков зодиака проведет ноябрь спокойно

Реклама
13:00

Паника в Крыму: стала известна цель №1 для удара ракетами ATACMS

12:53

Беспорядки и гражданская война в РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

12:48

Народный депутат Николаенко совершил смертельное ДТП

12:40

Церковный праздник 4 ноября: что нельзя делать на преподобного Иоанникия Великого

12:26

Надо найти помидор среди тыкв за 8 секунд: осенняя загадка для самых внимательных

12:05

РФ пойдет на новый штурм Авдеевки: названа цель №1 для российских оккупантов

11:47

На Ивано-Франковщине россияне атаковали военный объект

11:46

Мощный удар ВСУ под Авдеевкой: бронеколонну РФ взорвали вместе с десантомВидео

11:38

Лунный день 4 ноября 2023: воздержитесь от серьезных решений и деловых контактов

11:37

Тайные переговоры с Москвой: Кулеба поставил окончательную точку в этом вопросе

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять