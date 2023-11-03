Скандал в ООН: Небензя 'наехал' на Израиль - ему напомнили об Украине

Между представителями России и Израиля произошла громкая перепалка во время заседания ООН. Впоследствие российской делегации напомнили, что РФ сейчас ведет захватническую войну против Украины.
Как пишет Ynet, постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления обвинил Запад в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что Израиль "как страна-оккупант" не имеет права на самооборону в боях с ХАМАС.
"Все, что они (США и их союзники - Ynet) могут сделать, это говорить об очевидном праве Израиля на самооборону, хотя, как страна-оккупант, он не имеет такого права - что подтверждено в консультативном заключении Международного Суда в 2004 году", - проистерил Небензя. После чего добавил, что РФ будет добиваться решения "палестинского вопроса".
Также Небензя что-то промямлил о "двойных стандартах", обратившись к странам "глобального Юга", у которых Москва ищет поддержки в условиях политической изоляции на Западе.
На что постпред Израиля в ООН Гилад Эрд сказал, что ему "смешно слышать именно от представителя России проповедь морали в отношении Израиля на тему прав человека и международного права".
"Россия - последняя, кто будет нас учить", - отрезал Эрд.
Израильский дипломат в этом контексте вспомнил войну РФ в Украине.
"Россия использует террористическую атаку ХАМАС извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от вторжение в Украину", - подчеркнул Эрд.
Война в Израиле
7 октября боевики ХАМАС прорвали границу и вторглись в Израиль, устроив настоящую бойню в приграничных районах и захватив среди гражданских заложников.
После чего правительство Израиля объявило о состоянии войны, а Армия обороны начала зачистку террористов и вскоре вернула под свой контроль все ранее захваченные ХАМАСом окрестности.
27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильская армия продолжает бомбить Газу, а местных призывает эвакуироваться на юг.
Отдельно стоит вопрос возвращения заложников, среди которых есть граждане разных стран, в том числе США и Украины. СМИ писали, что ради освобождения американцев Вашингтон даже готов отправить в сектор свои войска.
Многие политики и эксперты соглашаются, что Россия использует ситуацию в Израиле в своих целях: на фоне международной суматохи войска РФ пошли в новое наступление на востоке Украины.
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