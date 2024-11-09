'Слишком большая просьба': США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

Киев настаивает на поставке баллистических ракет высокой дальности ATACMS, пишет WSJ.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Кратко:

Остин отклонил недавнюю просьбу президента Зеленского

Киев настаивает на поставке ракет ATACMS

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского предоставить Украине приоритет в поставке ATACMS по сравнению с другими покупателями.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства, Остин сказал Зеленскому, что нарушить давние соглашения с другими покупателями было бы "слишком большой просьбой".

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Киев настаивает на поставке баллистических ракет высокой дальности ATACMS, заявляя, что они позволят наносить удары далеко за линией российского фронта. Пентагон неохотно отправляет дополнительные ATACMS, утверждая, что Россия переместила самолеты и другие ценные цели за пределы досягаемости, однако не дает разрешения бить по целям на территории России.

/ Инфографика Главреда

В августе сообщалось, что Украина передала США список целей для атак, подтверждая, что это всё важные военные объекты. Однако разрешение до сих пор не получено.

В то же время The Wall Street Journal отмечает, что администрация Байдена опасается, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе помощь Украине значительно сократится. Передав Киеву как можно больше военной помощи до января, чиновники администрации Байдена надеются обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону, отмечает издание. В связи со спешкой США может столкнуться с серьезными логистическими препятствиями.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в течение октября-декабря 2024 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.

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