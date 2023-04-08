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"Слив" документов о планах ВСУ: в США заявили о масштабном расследовании

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 18:04 обновлено 8 апреля, 18:08
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Минюст США проведет проверку из-за вероятной утечки секретных данных.
Украина, США
В США изучат ситуацию в связи с вероятной утечкой секретных данных / УНИАН

Министерство юстиции США начинает расследование якобы утечки секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".

В Минюсте США отказались уточнять какие-либо подробности о расследовании, сообщает Sky News.

Там лишь отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

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Обратим внимание на то, что ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении.

Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, подчеркнул он.

Что известно о сливе данных подготовки контрнаступления

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram на неделе появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине", — сообщило издание.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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