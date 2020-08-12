Трагедия в Мексике: погибли 13 человек, десятки пострадавших

В Мексике пассажирский автобус попал в ДТП, много жертв / Reuters

Во вторник, 12 августа, рано утром в центральной части Мексики недалеко от зоны отдыха пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение, погибли 13 человек, а более 20 – пострадали.

Смертельное ДТП в Мексике произошло на шоссе, которое соединяет столицу государства Мехико и город Толука-де-Лердо, пишет Синьхуа.

По данным агентства, автобус внезапно влетел в дорожное ограждение. Всех пострадавших госпитализировали. Причины аварии пока неизвестны.

В Мексике пассажирский автобус попал в ДТП, много жертв / Reuters

Напомним, 17 января в мексиканском штате Герреро произошло массовое убийство, которое всколыхнуло весь мир. Правоохранители нашли убитыми десять музыкантов, тела жертв были сожжены.