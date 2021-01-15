СМИ узнали, где похоронят Бориса Грачевского

Грачевский будет похоронен на территории филиала Новодевичьего кладбища, выяснили журналисты.
Российский режиссер, худрук детского юмористического журнала Ералаш Борис Грачевский будет похоронен в Москве.
Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище (филиал Новодевичьего кладбища), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В то же время собеседник не назвал дату траурной церемонии.
"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", – поделился источник.
Напомним, Борис Грачевский умер 14 ноября на 72-м году жизни. Причиной смерти режиссера называли осложнения, спровоцированные коронавирусом COVID-19.
Борис Грачевский – коронавирус, больница и кома
- В конце 2020 года стало известно, что Борис Грачевский заболел коронавирусом. Сначала худрук Ералаша боролся с болезнью дома, а потом попал в московскую больницу №52.
- Грачевский оказался в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В начале января 2021-го режиссера ввели в состояние искусственной комы. Через несколько дней режиссер вышел из комы.
- Позже – 14 января, СМИ узнали, что Грачевского снова ввели в кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (следующая стадия после ИВЛ).
Автор: Екатерина Присяжнюк