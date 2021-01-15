СМИ узнали, где похоронят Бориса Грачевского

Бориса Грачевского похоронят в Москве, узнали журналисты / Скриншот

Российский режиссер, худрук детского юмористического журнала Ералаш Борис Грачевский будет похоронен в Москве.

Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище (филиал Новодевичьего кладбища), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В то же время собеседник не назвал дату траурной церемонии.

"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", – поделился источник.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 ноября на 72-м году жизни. Причиной смерти режиссера называли осложнения, спровоцированные коронавирусом COVID-19.

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