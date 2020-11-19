СМИ узнали подробности смерти Романа Виктюка

Роман Виктюк скончался после инсульта, выяснили журналисты / Скриншот

Народный артист Украины и России, театральный режиссер Роман Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус COVID-19 – добил.

Госпитализированный с коронавирусом Виктюк пережил первую реанимацию, а потом COVID-19 ударил по сосудам, и у режиссера случился инсульт, пишет Комсомольская правда со ссылкой на слова близких покойного.

По сведениям собеседников, артист "вторую реанимацию уже не перенес".

"…У него же онкология была много лет. Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но COVID-19 добил...", – узнало издание.