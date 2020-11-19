УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ узнали подробности смерти Романа Виктюка

19 ноября 2020, 16:44

Коронавирус ударил по сосудам Виктюка, сообщили близкие режиссера.

Журналисты выяснили, что Виктюк скончался после инсульта – Виктюк новости
Роман Виктюк скончался после инсульта, выяснили журналисты / Скриншот

Народный артист Украины и России, театральный режиссер Роман Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус COVID-19 – добил.

Госпитализированный с коронавирусом Виктюк пережил первую реанимацию, а потом COVID-19 ударил по сосудам, и у режиссера случился инсульт, пишет Комсомольская правда со ссылкой на слова близких покойного.

По сведениям собеседников, артист "вторую реанимацию уже не перенес".

"…У него же онкология была много лет. Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но COVID-19 добил...", – узнало издание.

  • Напомним, 27 октября появилась информация, что у Романа Виктюка диагностировали коронавирус. Журналисты выяснили, что режиссера госпитализировали в московскую больницу. Позже стало известно, что состояние Виктюка ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
  • Роман Виктюк умер в больнице 17 ноября. Причиной смерти Виктюка назвали анемию головного мозга.

Роман Виктюк Роман Виктюк новости
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ узнали подробности смерти Романа Виктюка». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по КарабахуТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла БакуАрмения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Сотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себяСотнями вывозят трупы армян: Пашинян взял всю вину за Карабах на себя Выборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетенейВыборы президента США: нашли тысячи неучтенных бюллетеней
Следующий материал

Последние новости

16:56
Известная ведущая объявила, что ждет первенца
16:44
СМИ узнали подробности смерти Романа Виктюка Видео
16:41
"Реальный путь к победе": Трамп сделал заявление о борьбе за пост президента США Видео
16:28
Угроза тотального локдауна: эксперты спрогнозировали, к чему готовиться украинцам Видео
16:22
Бег vs ходьба: назван процесс, ускоряющий похудение и сжигающий калории Видео
Реклама
16:21
Гребенщикову запретили въезд в Украину
16:13
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
16:12
Разработчики Hitman анонсировали игру во вселенной Джеймса Бонда
15:59
Новые налоги на продажи автомобилей: сколько придется платить украинцам
15:46
В Беларуси создателей Nexta признали террористами Видео
15:45
В Сети набирает популярность новый номер Квартала с Коломойским Видео
15:44
Как прошёл старт продаж PS5 в Украине: все подробности
15:40
"Дадут отпор России": генерал США назвал страну Европы, с которой нужно дружить Украине Видео
15:36
Группа Cloudless записала трек для шоу Супер Топ-модель по-украиснки
15:26
Война за Нагорный Карабах: генерал назвал главную причину поражения Армении Видео
15:08
Как понизить билирубин с помощью натуральных средств: 4 способа Видео
14:57
"Сведет в могилу": врач предупредил об опасности дистанционного лечения COVID-19 Видео
14:52
Во много раз больше: ученые сделали пугающий вывод насчет числа больных COVID-19 Видео
14:47
В ВОЗ назвали главное условие для избежания жесткого карантина Видео
14:33
В Раде назвали условие массового закрытия школ и детсадов на карантин Видео
Реклама
14:16
Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантину выходного дня Видео
14:10
Инсульт и инфаркт: крупнейшее исследование назвало "воспалительные продукты" Видео
14:06
Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера
14:01
Украинцев оштрафуют за неношение масок: Зеленский подписал закон Видео
13:52
Отказ от курения: нарколог посоветовал действенные способы Видео
13:42
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
13:29
Летим, ковыляя во мгле - рецензия на фильм Линия горизонта Видео
13:22
Новый шанс Трампа: еще один штат США согласился на пересчет голосов Видео
13:07
Пик пандемии COVID-19: в ВОЗ сделали заявление о стабилизации ситуации Видео
13:01
Токсическое поражение печени: 10 признаков опаснейшего состояния Видео
12:52
1+1 возвращает Винника и Фреймут в полуфинал Танці з зірками 2020
12:48
Большая премьера: не пропустите анонс новой игры от авторов серии Hitman
12:35
Невролог объяснил, как мат влияет на человека Видео
12:29
"Последствия будут ужасными": Ляшко назвал главную опасность пандемии COVID-19 Видео
12:24
В НБУ рассказали, что ждет гривну в случае жесткого карантина в Украине Видео
12:18
Жена Димы Монатика впечатлила образом в смелой фотосессии
12:14
Украинцы оценили действия Зеленского по борьбе с эпидемией COVID-19: сколько недовольных Видео
12:07
От The Last of Us Part II до DOOM: названы номинанты "игрового Оскара" The Game Awards 2020 Видео
12:05
Предприниматели просят Раду защитить их от "безумных" инициатив Гетманцева
11:49
Астрологи назвали мастеров коротких романов Видео
Реклама
11:43
Warner Bros назначила новую дату выхода Чудо-женщины 1984 в Украине
11:40
90% таких людей "заработают" инфаркт: врач указал на болезнь Видео
11:38
Коррупция на тендерах: в Славянске подано заявление в прокуратуру и ГБР
11:35
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают карантин выходного дня Видео
11:31
В Армении оценили вероятность отставки Никола Пашиняна Видео
11:29
Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса Видео
11:19
Число тяжелых больных коронавирусом возрастет: врач назвала причину Видео
11:09
День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
10:56
Большое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусов Видео
10:48
В браузере Opera появилась функция, о которой давно просили пользователи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять