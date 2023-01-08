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"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

8 января 2023, 13:42
Путинская Россия расколется, как это было уже не раз в ее истории, считает Игорь Эйдман.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Владимир Путин, Игорь Эйдман / сайт Кремля, Facebook

Если приближенные к Владимиру Путину люди из разных групп начнут выяснять отношения друг с другом, то путинскому режиму в РФ придет конец.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман пояснил, что вслед за военными поражениями произойдет раскол элит.

"А вслед за ним возможны и массовые беспорядки, что приведет к краху режима. Так в России было уже неоднократно – достаточно вспомнить русско-японскую войну 1904-1905 гг., которая закончилась революцией. Первую мировую войну, которая также завершилась революцией и проигрышем России. В обоих случай произошел раскол элит и все знают, к чему это приводит", - напомнил социолог.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Эйдман подчеркнул, что начинаться этот раскол может с самых благих намерений.

"Например, в конце 1916 года в Госдуме Меляков ругал власть за то, что она плохо воюет, в 1917-м все уже выступали за мир без аннексии и контрибуции, а в 1918-м российские власти в лице советского руководства были готовы подписать любой мир. В том числе – отдать Германии значительную часть тогдашней российской империи. Так что это дорожка в одном направлении", - подытожил он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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