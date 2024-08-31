Союзник России "обул" Путина и отказался от сотрудничества с Кремлем

Армения приветствует формат переговоров с Азербайджаном, который вряд ли предусматривает участие России, о чем сказал армянский премьер Никол Пашинян.

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Пашинян сказал Путину, что не видит РФ посредником в переговорах по мирному соглашению с Азербайджаном / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Армения считает в определенной степени эффективным прямой формат работы с Азербайджаном по заключению мирного соглашения. Диалог вряд ли предусматривает подключение третьих сторон, таких как Россия. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Как сообщает Радио Азатутюн, Пашинян назвал "двусторонний формат" по мирным переговорам Еревана и Баку, правильным переговорным процессом.

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"Этот формат в какой-то мере показал свою эффективность", - считает он.

Пашинян упомянул совместное прошлогоднее декабрьское заявление двух государств и договоренность о демаркации отдельных участков границы, которую стороны достигли уже в апреле этого года.

Премьер Армении полагает, что прямые переговоры Еревана и Баку – правильный вариант для заключения будущего мирного договора.

"Я также сказал об этом президенту России в нашем последнем телефонном разговоре", - добавил Никол Пашинян, но в то же время подчеркнул, что возможна работа и в других форматах. Какими могут быть форматы – Пашинян не уточнил.

Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Премьер Армении Пашинян, который ранее заявил, что две страны ОДКБ помогали готовить войну против его государства, объявил о заморозке участия Еревана в организации.

"Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем", - подчеркнул глава армянского правительства.

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Армения – не союзник РФ в войне против Украины, заявлял Никол Пашинян. Он напомнил, что после распада Советского Союза такие страны, как Россия, Украина и Беларусь признали территории своих государств в границах 1991 года.

Кроме того, в середине июня делегации Киева и Еревана провели встречу, в ходе которой обсуждались возможности возобновления политического диалога и вопросы двусторонних отношений.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога. В этом контексте собеседники отметили важность дальнейшего развития контактов на всех уровнях, а также необходимость реализации совместных проектов. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - подчеркнули в МИД Украины.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".



ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.



В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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