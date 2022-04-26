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Спецслужбы знают, в каком бункере сидит Путин - Аваков

26 апреля 2022, 07:54

Если хозяин Кремля решится на применение ядерного оружия, то все ограничения будут сняты. Возможен целевой удар по тому месту, где находится лично Путин.

Владимир Путин
Местонахождение Путина - не секрет для западных спецслужб / УНИАН

Если президент страны-агрессора Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, то для него это может закончиться летальным исходом. И хотя Путин, вероятно, сидит в бункере, западные спецслужбы знают место расположения этого убежища.

Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Арсен Аваков в интервью Украина 24.

"Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия – это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", – поделился Аваков.

Экс-глава МВД напомнил заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что в случае применения Россией ядерного оружия Британия нанесет ответный удар без предварительных консультаций с союзниками. Это является еще одним сдерживающим фактором, считает Аваков.

Политик добавил, что существует еще ряд факторов, почему Путин не нажмет на ядерную кнопку. В частности, такие действия вызовут огромный резонанс, что ухудшит положение России на международной арене. Страны, которые сейчас держат шаткий нейтралитет, как Индия, Китай, будут вынуждены все же избрать сторону. То есть Путин может лишиться последней поддержки.

Кроме того, решение нанести ядерный удар должно иметь логические причины.

Читайте такжеБоится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружие"Ну, смысл какой? Куда? На линии фронта, где происходит столкновение армий? Почти нереально, потому что ты не будешь видеть разницы, кто от этого больше пострадает. Большой мегаполис? Ну, если ты вообще конченный, ты уничтожаешь территорию и вообще не хочешь с ней никогда иметь дело. На востоке страны? Непонятно, потому что непонятно будет куда будет идти роза ветров и не пострадают ли твои территории", - объяснил политик.

"То есть таких ограничений так много, что применение ядерного заряда – это скорее необходимый атрибут дубинки, но никак не атрибут для реализации", – считает Аваков.

Как сообщал Главред, журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев считает, что российский президент Владимир Путин и его ближайшее окружение скрываются в специальных бункерах, которые якобы расположены в Уральских горах.

Напомним, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно.

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