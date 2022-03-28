Путин и Шойгу прячутся в ядерных бункерах на Урале: появились подробности

Путин и Шойгу / Reuters

Российский президент Владимир Путин и его ближайшее окружение скрываются в специальных бункерах.

Как утверждает журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat, об этом свидетельствуют данные последних полетов высшего руководства России. Сами бункеры якобы расположены в Уральских горах.

"Вероятно, Владимир Путин и его приспешники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, прячутся в бункерах от ядерной угрозы. Это очень обоснованная версия, и я в нее верю. Другой просто не может быть. Если в стратегии Кремля остается вариант с ядерным ударом, а он остается, что подтверждает сам Песков, то не может быть иначе", – подчеркивает Христо Грозев.

По словам журналиста, если Россия будет принимать решение о потенциальном ядерном ударе, то ее руководство не сможет скрыться потом. Это должны делать заранее.

Где пропал Шойгу

Именно там, судя по всему, находится министр обороны России, который в последнее время исчез из публичного пространства, говорит журналист.

"Я абсолютно уверен, что Шойгу находится в бункере. Отследив передвижение его самолета, мы видим очень частые вылеты в Уфу. Зная, что в этом регионе также есть защищенные бункеры, то это дает очевидный ответ о месте его пребывания", – аргументирует Грозев.

Где находится Путин

Путин имеет собственный, еще более скрытый и защищенный бункер. Вероятно, его тайник расположен за Сургутом. Точное его расположение неизвестно.

"Вероятнее всего, Путин находится не там (где Шойгу), потому что мы видим другие перелеты... Самолеты российских властей, летающие за Урал, выключают свои бортовые транспортеры где-то в районе Сургута. Очевидно, последняя фаза очень засекречена. Вероятнее всего, именно там расположен более элитный бункер", – подытожил Христо Грозев.

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Что известно об исчезновении Сергея Шойгу

Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

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