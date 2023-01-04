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США и Израиль работают над пресечением поставок Ираном дронов РФ для ударов по Украине

4 января 2023, 08:24
Вашингтон уже запустил санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к продаже Ираном дронов-камикадзе России, сказал Нед Прайс.
США, Израиль, иранские дроны
Нужно остановить распространение поставки дронов из Ирана в Россию - Госдеп / Коллаж скриншот YouTube, defence-ua.com, pixabay

Администрация США обговорила с новым правительством Израиля возможности для пресечения утечки оружия из Ирана. В частности, дронов-камикадзе, которые поставляются агрессору России для ударов по Украине. Штаты уже ввели санкции против лиц, связанных с данными сделками, и ищут возможности для запуска новых ограничений. Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

В ходе брифинга Госдепа он рассказал о том, что США и Израиль на уровне Госдепартамента и Белого дома обсудили вопрос прекращения распространения иранских дронов по всему миру и их поставок России.

"Мы обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", - отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон уже применяет механизмы, направленные на то, чтобы помешать Тегерану работать над схемами поставок оружия за границу. В частности, Штаты запустили санкции в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к подобным сделкам. Американские власти изучают возможности для нанесения нового санкционного удара.

"Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию, а также других стран-изгоев", - подчеркнул представитель Госдепа Нед Прайс.

Удары России иранскими дронами по Украине

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что оккупант Россия собирается провести длительную атаку иранскими дронами по Украине.

Москва может наносить удары в ночное время. По словам Зеленского, целью захватчиков является война на истощение.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что агрессор РФ специально атакует дронами Украину в ночное время. Таким образом, захватчики пытаются обойти украинскую ПВО, поскольку в темное время зафиксировать вражеские БПЛА в небе гораздо сложнее.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что за первые двое суток 2023-го года украинские силы сбили 84 иранских дрона-камикадзе – это показатель в 100%. Всего за время войны силы обороны Украины сбили около 1,5 тысяч российских беспилотников.

Смотрите видео ТСН - как украинцы с приложением еПВО помогают сбивать иранские дроны

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