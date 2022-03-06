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США и союзники обсуждают отказ от покупки российской нефти из-за нападения РФ на Украину

6 марта 2022, 19:06

Госсекретарь США также добавил, что необходимо убедиться, что на мировых рынках по-прежнему есть необходимые объемы поставок нефти.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

США и их союзники в других странах Запада обсуждают возможность отказа от закупки российской нефти после полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

"Когда речь заходит о нефти, российской нефти, я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти", — отметил он.Читайте такжеКулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия и изоляцию России

Напомним, ранее руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил следующее направление санкционного удара против России. Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ.

"Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", – написал глава МИД.

Автор: Егор Бунин
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новости США российское вторжение Энтони Блинкен цены на нефть
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