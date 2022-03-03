США не будут создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы избежать войны с РФ – Псаки

США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной / Reuters

Соединенные Штаты Америки не планируют создавать бесполетную зону над Украиной, ведь такой шаг грозит войной с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки во время пресс-конференции.

"США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной. Это грозит войной с РФ. Вашингтон хочет избежать именно этого", – заявила Псаки.

Ранее сообщалось, что в США допускают обеспечение бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер. Несмотря на беспокойство, что это втянет НАТО в прямой конфликт с РФ, это, по мнению Волкера, всё же можно сделать по примерам предыдущих операций.

Напомним, американский президент Джо Байден хочет выделить на поддержку Украины 32,5 миллиарда долларов. С соответствующим обращением администрация Байдена обратилась к Конгрессу США.

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