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"США обеспечивали Путину спокойную жизнь": эксперт объяснил, что грозит РФ после победы Талибана

18 августа 2021, 04:10
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Афганистан теперь станет проблемой не для Соединенных Штатов Америки, и не они теперь будут тратить свои силы и сотни миллиардов долларов, а кто-то другой.

НАТО,солдаты,Афганистан
США должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа/ Фото Reuters

Выход США из Афганистана существенно повлияет на Россию, Китай, Узбекистан и Таджикистан. Американцы рассчитали все так, что Афганистан теперь станет проблемой не для Штатов, и не они теперь будут тратить свои силы и сотни миллиардов долларов, а кто-то другой.

Такое мнение озвучил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, передает ТСН.

По мнению эксперта, для Узбекистана и Таджикистана точно будут угрозы. В Таджикистане постсоветский авторитарный режим, который явно не позволяет населению развиваться, а идеология "Талибана" может лечь на благодатную почву. Талибы сначала могут захватить их идеологически, а потом так же, как это было в Кабуле, за одну ночь властям этих стран надо будет срочно эвакуироваться.

"Когда американцы в 2001 году зашли в Афганистан, то очень изменили баланс сил. Они 20 лет защищали Россию и страны Центральной Азии от нестабильности и идеологии, которая может происходить из Афганистана. Путин достаточно уверенно себя чувствовал на этом направлении, американцы обеспечивали ему спокойную жизнь, он мог стягивать на Запад 150 тысяч войск, не опасаясь угроз с Юга. Теперь "агрессивный" блок НАТО и США оттуда исчезают, баланс сил снова начинает переформатироваться", - отметил Самусь.

Он добавил, что Пакистан близок с Китаем.

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"Китай вместе с Пакистаном попытаются спроектировать дальнейшую энергию развития ситуации на Север. Это будет иметь влияние на Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и конечно на Россию. Только в Москве проживает пару миллионов узбеков и таджиков. В Афганистане есть такие внутренние провинции", — отметил Михаил Самусь.

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К этому добавляется риск увеличения потока контрабанды и наркотиков. Посевные площади опиумного мака в Афганистане превышают сотни тысяч гектаров, страна является крупнейшим производителем героина в мире. Это создает опасность прежде всего для Китая, которому нестабильность в регионе, который является основным транспортным коридором продвижения их экономическо-идеологической концепции "Один пояс, один путь", не нужна.

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.
  • 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.
  • Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане. По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.
  • В аэропорту Кабула, который талибы не контролируют, тысячи людей штурмуют аэропорт в надежде на эвакуацию. Местная пресса сообщает о гибели уже пяти человек.
  • Шокирующие видео, как афганцы просто штурмуют американский транспортный самолет, облетели все мировые СМИ. Люди залезали на крылья и шасси самолета, что заканчивалось трагически. После взлета люди падали на землю с огромной высоты.
  • Китай и Россия намерены признать власть талибов в Афганистане и строить с ними конструктивный диалог. Они призывают обеспечить мирную передачу властных полномочий в государстве. Боевики ХАМАС из Палестины поздравили новую власть в Кабуле и заявили, что вывод американских войск является положительным сигналом.

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

Талибан Афганистан Михаил Самусь новости Афганистана
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