"США обеспечивали Путину спокойную жизнь": эксперт объяснил, что грозит РФ после победы Талибана

США должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа/ Фото Reuters

Выход США из Афганистана существенно повлияет на Россию, Китай, Узбекистан и Таджикистан. Американцы рассчитали все так, что Афганистан теперь станет проблемой не для Штатов, и не они теперь будут тратить свои силы и сотни миллиардов долларов, а кто-то другой.

Такое мнение озвучил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, передает ТСН.

По мнению эксперта, для Узбекистана и Таджикистана точно будут угрозы. В Таджикистане постсоветский авторитарный режим, который явно не позволяет населению развиваться, а идеология "Талибана" может лечь на благодатную почву. Талибы сначала могут захватить их идеологически, а потом так же, как это было в Кабуле, за одну ночь властям этих стран надо будет срочно эвакуироваться.

"Когда американцы в 2001 году зашли в Афганистан, то очень изменили баланс сил. Они 20 лет защищали Россию и страны Центральной Азии от нестабильности и идеологии, которая может происходить из Афганистана. Путин достаточно уверенно себя чувствовал на этом направлении, американцы обеспечивали ему спокойную жизнь, он мог стягивать на Запад 150 тысяч войск, не опасаясь угроз с Юга. Теперь "агрессивный" блок НАТО и США оттуда исчезают, баланс сил снова начинает переформатироваться", - отметил Самусь.

Он добавил, что Пакистан близок с Китаем.

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"Китай вместе с Пакистаном попытаются спроектировать дальнейшую энергию развития ситуации на Север. Это будет иметь влияние на Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и конечно на Россию. Только в Москве проживает пару миллионов узбеков и таджиков. В Афганистане есть такие внутренние провинции", — отметил Михаил Самусь.

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К этому добавляется риск увеличения потока контрабанды и наркотиков. Посевные площади опиумного мака в Афганистане превышают сотни тысяч гектаров, страна является крупнейшим производителем героина в мире. Это создает опасность прежде всего для Китая, которому нестабильность в регионе, который является основным транспортным коридором продвижения их экономическо-идеологической концепции "Один пояс, один путь", не нужна.

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.

16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.

Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане. По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

В аэропорту Кабула, который талибы не контролируют, тысячи людей штурмуют аэропорт в надежде на эвакуацию. Местная пресса сообщает о гибели уже пяти человек.

Шокирующие видео, как афганцы просто штурмуют американский транспортный самолет, облетели все мировые СМИ. Люди залезали на крылья и шасси самолета, что заканчивалось трагически. После взлета люди падали на землю с огромной высоты.

Китай и Россия намерены признать власть талибов в Афганистане и строить с ними конструктивный диалог. Они призывают обеспечить мирную передачу властных полномочий в государстве. Боевики ХАМАС из Палестины поздравили новую власть в Кабуле и заявили, что вывод американских войск является положительным сигналом.