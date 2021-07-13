США устроят крах Северного потока-2: в Нафтогазе назвали сценарий провала газовых планов России

Чтобы санкции против Северного потока-2 были эффективны, их нужно вводить против компаний из Европы - Витренко / УНИАН

Российский газопровод Северный поток-2 может быть остановлен при помощи санкций США после того, как состоится запуск проекта. Осознавая опасность трубопровода для Европы, можно надеяться, что Штаты применят эффективные инструменты для остановки проекта. Эмбарго нужно вводить против европейских компаний – в частности, в отношении Nord Stream 2 AG. И тогда санкции сработают максимально действенно. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что санкции США лучшего всего работают против тех проектов, которые уже на стадии реализации. И если в Вашингтоне примут решение по ограничениям, СП-2 все-таки удастся остановить.

"Даже если он будет запущен, санкции США - а это наиболее действенное оружие - обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, к работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", - сказал Витренко.

При этом он добавил, что санкции хорошо сработают только против европейских компаний, поскольку российские юридические лица их практически не боятся. Эффективным решением станет запуск санкций против Nord Stream 2 AG – компании-оператора газопровода Северный поток-2. В таком случае, с этой компанией не захотят работать покупатели топлива или другие компании, которые могли бы забронировать мощности на трубопроводе.Читайте такжеЦены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину

"Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе", - подчеркнул Юрий Витренко.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией призвал США и Европу остановить реализацию СП-2, так как данный проект несет колоссальную угрозу национальной безопасности украинского государства.

Немецкий политик, кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет предупредил Россию о том, что если Путин будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия против Украины, то Европа может отключить трубопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Запад, требуя запуска СП-2. По его словам, россияне уже значительно снизили объемы транзита газа через Украину и фактически поставили Европе ультиматум.

Бывший глава МИД, дипломат Константин Грищенко считает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если в итоге канцлером ФРГ станет кандидат от Партии зеленых.