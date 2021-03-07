США в ОБСЕ четко заявили, чей Крым, и обратились к России / УНИАН

Россия в оккупированном Крыму за семь лет установила жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. США требуют прекратить расправу.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Также США подчеркнули, что Россия должна освободить всех украинских политических заключенных.

"Вместо того, чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием военной мощи в Крыму, в том числе перебрасывает на полуостров самолеты и ракеты, обладающие ядерным оружием, и боеприпасы", - отметили американцы.

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