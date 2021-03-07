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США в ОБСЕ четко заявили, чей Крым, и обратились к России

7 марта 2021, 07:24
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Американцы в очередной раз подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Крым, Украина
США в ОБСЕ четко заявили, чей Крым, и обратились к России / УНИАН

Россия в оккупированном Крыму за семь лет установила жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации. США требуют прекратить расправу.

"Позиция США ясна: Крым - это Украина. Мы решительно подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Также США подчеркнули, что Россия должна освободить всех украинских политических заключенных.

"Вместо того, чтобы соблюдать международные нормы, Россия занимается наращиванием военной мощи в Крыму, в том числе перебрасывает на полуостров самолеты и ракеты, обладающие ядерным оружием, и боеприпасы", - отметили американцы.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
  • 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

новости США ОБСЕ оккупация аннексия Крыма
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